El ‘playlist‘ de los ecuatorianos está gobernado por música urbana. Eso, según la plataforma Spotify y su TOP 50 Ecuador.

Ese TOP 50 estaba liderado, hasta el pasado 15 de octubre de 2024, por los colombianos Feid y Karol G. El artista se impuso en el TOP 10 con tres temas.

Canciones con contenido que pocas personas escuchan

Tras conocerse la preferencia musical de los ecuatorianos, usuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad.

Una usuaria de Instagram escribió: “Por eso estamos tan mal. La música que se escucha es el reflejo de la persona y en este caso de nuestra sociedad”. Otra persona anotó: “Ni una sola canción ecuatoriana habiendo de todos los estilos”.

Esas creaciones se destacan por contener letras que hablan abiertamente de sexo y sensualidad, utilizando un lenguaje explícito.

En el TOP 10 de ese escalafón de Spotify se destaca solo un tema en inglés; se llama Die with a smile. Mientras que canciones como Me lo merezco, de Elena Rose, no están en el radar de los ecuatorianos. Eso, a pesar de que la letra se centra en el empoderamiento personal y la autovaloración.

La cantante española presenta un mensaje de resiliencia y afirmación. A través de versos introspectivos y directos.

A propósito de esa canción, te presentamos un listado de canciones con contenido que pocas personas escuchan:

Chenoa: Todo irá bien

Bebe: Ella

Jarabe de Palo: Eso que tú me das

Santiago Cruz: Que tengas un bonito día

Mirella Cesa: Algoritmo

Julieta Venegas: Mujeres

Ricardo Williams: Gracias mujer