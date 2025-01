En la mañana de este 24 de enero del 2025, los afectados por la suspensión de Messi10, de Cirque du Soleil, llegaron hasta la Defensoría del Pueblo para lograr la devolución de las entradas que pagaron en la preventa. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo porque los representantes de la parte organizadora del espectáculo, Global Entertainment, no llegaron a esta ni a la primera audiencia.

Más noticias

Afectados por Messi10, en la Defensoría del Pueblo

El colectivo formado por 500 familias y que gastaron aproximadamente 200 000 dólares en las entradas llegaron a la Defensoría del Pueblo. Buscan mediaciones, soluciones para que les devuelvan las entradas. Sin embargo, a esta segunda audiencia, no llegaron representantes de Buen Plan, la empresa que se dedicó a la preventa de los boletos. Tampoco se acercaron representantes de Global Entertainment. No acudieron a la primera.

Los afectados dijeron que no llegaron a la Defensoría. Sin embargo, en una conversación por WhatsApp, el apoderado de Global Entertainment, Mateo Garrido, dijo: “Mi abogado estuvo ahí. No es que no se presentó y les pidió que manden un escrito porque no fuimos notificados. Hemos devolvido (sic) ya el 25%. Devolver tanta plata no es fácil. Pero estamos haciéndolo”.

Sin embargo, en la Defensoría del Pueblo publicaron en X y luego ratificaron a EL COMERCIO que “efectivamente, la empresa organizadora no se presentó, por tanto, no se llegó a ningún acuerdo”.

El papel de la Defensoría del Pueblo

Un equipo del Mecanismo de Personas Usuarias y Consumidoras de la Defensoría del Pueblo convocó a una segunda sesión a los peticionarios y representantes de Buen Plan (la expendedora de los boletos de la preventa) y Global Entertainment a una audiencia

Sin embargo, según la misma Defensoría, había instado “a las empresas organizadoras a dar información y comparecer; sin embargo, no han colaborado con la investigación defensorial, por lo que no se pudo propiciar acuerdos para compensar a las personas que fueron afectadas por la suspensión de este espectáculo”.

Ante estos inconvenientes, la Defensoría del Pueblo afirmó que busca “incidir en la política pública y la normativa vigente mediante las reformas legales pertinentes, que garanticen los derechos de las personas usuarias y consumidoras”.

🤝La DPE instó a las empresas organizadoras a dar información y comparecer; sin embargo no han colaborado con la investigación defensorial, por lo que no se pudo propiciar acuerdos para compensar a las personas que fueron afectadas por la suspensión de este espectáculo. pic.twitter.com/eycSTHSJG4 — Defensoría del Pueblo de Ecuador (@DEFENSORIAEC) January 24, 2025

El 14 de diciembre en el Municipio entre los perjudicados y el concejal Fidel Chamba. Allí acudieron algunos funcionarios municipales. Estos reconocieron que no recibieron ninguna solicitud de autorización para la realización de Messi 10, así como tampoco tiene competencias para controlar la preventa de entradas.

Global Entertainment se defiende

Cuando Global Entertainment anunció la suspensión de Messi10, que tenía tres funciones por siete días consecutivos, y no explicó las razones. Sin embargo, en la conversación con EL COMERCIO, dijo que “la empresa que nos vendió el evento hicieron un cambio contractual que subía el precio en 690 000 dólares. Y se volvió inviable el flujo para sostener el espectáculo”.

Sin embargo, Jorge Orbe, uno de los perjudicados, dijo que nadie de los 500 miembros de este colectivo recibió un solo centavo por las entradas.