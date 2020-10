Zoraida Córdova, la ecuatoriana que triunfa en el mundo de Star Wars

LEA TAMBIÉN

En la última década, el universo de Star Wars se ha expandido más allá del mundo cinematográfico y ha consolidado su presencia en el mercado editorial, gracias a la aparición de nuevas historias y personajes. Una de las más recientes se titula ‘Un golpe del destino’ (A crash of fate) y fue escrita por la autora ecuatoriana, residente en Estados Unidos, Zoraida Córdova.

Los protagonistas de este libro son Izzy y Jules, dos amigos que compartieron su infancia trepando las agujas petrificadas de Batuu, el planeta en el que está inspirado el nuevo parque de diversiones Star Wars: Galaxy’s Edge.



Un día, Izzy y su familia se van del planeta y ella pierde el contacto con Jules. Con el paso del tiempo, se vuelve contrabandista para sobrevivir; él, se hace granjero, como su padre. Sus vidas se vuelven a juntar 13 años más tarde, cuando Izzy regresa a Batuu, con la misión de entregar un paquete a la resistencia.



En la novela, publicada por Disney Lucasfilm Press, en inglés, y por Editorial Planeta, en español, Córdova tuvo la libertad para crear nuevos planetas. Uno de ellos está inspirado en Ecuador.

Córdova, amante de la literatura de Isabel Allende, también ha escrito tres cuentos que aparecen en el universo literario de Star Wars. Uno de ellos se publicó en el libro ‘Star Wars. From a certain point of view’. Apareció en el 2017 y reunió 40 relatos de autores de distintas latitudes. Cada historia fue narrada desde la perspectiva de personajes secundarios, los cuales aparecen en las películas de la saga y son poco conocidos.



Para este cuento eligió a The Tonnika Sisters (Brea y Senni), dos hermanas que, al igual que Han Solo, recorren el espacio realizando trabajos peligrosos. La autora escogió a estos personajes porque se dio cuenta de que en el universo de Star Wars, más allá de la Princesa Leia, el protagonismo de las mujeres es reducido.

Córdova también es autora de libros juveniles e infantiles en los que explora el mundo de la fantasía y la aventura. Una de sus series más populares es Brooklyn Brujas, que tiene como protagonistas a tres hermanas latinas que viven en Brooklyn, Nueva York, y que son brujas.Los libros de esta serie cuentan la vida de estas chicas, mientras desarrollan sus poderes y luchan contra fuerzas malignas que viven en su ciudad.



El primer libro de la saga cuenta la historia de Alex, la bruja más poderosa de la familia, quien odia la magia desde que hizo que su padre desapareciera en el aire. Mientras todas sus amigas se preparan para celebrar sus 15 años, ella se alista para el Día de la Muerte, el más importante en la vida de una bruja y su única oportunidad para deshacerse de la magia.Para abril del próximo año, esta saga será traducida al español bajo el sello Minotauro.



Otro de sus libros imperdibles es ‘Incendiary’. Esta novela está ambientada en la España medieval, durante la época de la Inquisición, y cuenta la historia de Renata, una joven que tiene el poder de robar la memoria de las personas. Ella es perseguida por la corte del Rey, porque su magia es considerada prohibida entre la sociedad.



En ‘The Way to Río Luna’, su primera novela infantil, cuenta la historia de Danilo Monteverde, un niño que encuentra un libro que funciona como una especie de portal. Cada página del texto es como una llave que lo transporta a otros mundos. En su búsqueda de Río Luna, para reencontrarse con su hermana, Danilo viaja a países como Estados Unidos, Brasil y Ecuador.