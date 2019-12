El Zoo de Berlín revela el sexo y nombres de sus dos osos pandas nacidos

LEA TAMBIÉN

El Zoo de Berlín anunció hoy, 9 de diciembre de 2019, que los dos primeros osos pandas nacidos en cautividad el pasado agosto son dos machos, a los que han llamado Meng Yuang y Meng Xiang.

Los pandas, que ahora pesan alrededor de seis kilos, también estuvieron presentes en el anuncio, aunque no serán expuestos a los visitantes del zoo hasta principios del año que viene, ya que todavía no saben andar y deben seguir bajo la atenta supervisión de sus cuidadores.



Esta ceremonia, justo 100 días después de su nacimiento, contó también con el alcalde de Berlín, Michael Müller, y el embajador chino en Alemania, Wu Ken, que fueron los elegidos para revelar sus nombres, escritos tanto en alfabeto latino como con en chino.



Los cachorros nacieron el 31 de agosto de este mismo año, y el zoo informó entonces de que se encontraban en buen estado, pesaban 186 y 136 gramos, pero su sexo y sus nombres no habían sido revelados hasta ahora.



Son hijos de la osa panda Meng Meng, de seis años, y de Jiao Quing, de 9 años; ambos llegaron a Berlín en junio de 2017, cedidos por el gobierno chino, que sigue siendo su propietario oficial.



Su llegada coincidió con la visita del presidente, Xi Jinping, a Alemania, y forma parte de la llamada "diplomacia del panda", que implementa su gobierno.

El zoológico de Berlín indicó entonces que había dedicado 9 millones de euros a acondicionar el habitáculo para estos osos, además de abonar anualmente un millón de dólares (USD 890 100) a un proyecto chino de conservación de estos animales, como parte del acuerdo con China.



Según el último recuento mundial, actualmente existen solo 1 864 adultos en su hábitat natural.