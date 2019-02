Zion y Lennox repasarán su carrera en el inicio de su gira mundial en Puerto Rico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El dúo puertorriqueño de reguetón de Zion y Lennox repasará los próximos 12 y 13 de abril del 2019, de principio a fin, sus 18 años de carrera en el inicio de su gira mundial, Eighteen (Dieciocho), que arrancará en el Coliseo de Puerto Rico, la sala de espectáculos más importante de la isla.

"No hay nada mejor que en Puerto Rico te apoyen por tantos años. Nos sentimos comprometidos con ustedes y con hacer música, que es lo que nos apasiona. Hay que seguir llenando las expectativas y seguir representando a la isla", sostuvo Zion en rueda de prensa.



"No hay nada mejor que llegar a Puerto Rico y decir que hicimos dos funciones en el Coliseo de Puerto Rico. Y no hay escenario más importante que el de nuestra casa. Vamos a darlo todo en el escenario como estamos acostumbramos a hacer", enfatizó Félix Ortiz, nombre verdadero de Zion.



Lennox, quien luce sus "dreadlocks" pintados de diversos colores, al igual que las uñas de sus manos, resaltó que celebrará estas casi dos décadas de carrera "por todo lo alto" y que para ambas presentaciones pondrán a bailar "a todas esas mamacitas (mujeres), como nosotros lo hacemos".



Zion, a su vez, indicó que el dúo interpretará su primer tema comercial, Me pones en tensión, del disco 'The Noise, La Biografía', del cual dijo que "desde ahí en adelante, nuestras vidas cambiaron", hasta llegar a su sencillo más reciente, la remezcla del disco 'Pa Olvidarte', junto al también boricua Farruko y los colombianos Manuel Turizo y la banda Chocquibtown.



"Vamos a viajar en el tiempo", agregó Zion, quien no mencionó a ningún artista invitado que se espera que se presenten junto al dúo, pues dijo que en las próximas semanas, a través de las redes sociales, ofrecerán esa información.



Zion, asimismo, destacó que su música ha sonado desde varios años después del principio de reguetón, cuyo género en Puerto Rico se escuchaba mayormente en fiestas en las marquesinas de las residencias y hasta fue censurado en las emisoras de radio, y que ahora se ha convertido en el ritmo más popular en el mundo.



"Hemos estado en las diferentes evoluciones del género y somos dichosos de eso. En estos 18 años de carrera, lo hemos visto todo. Desde los barrios y las calles de Puerto Rico, y hoy en día se nos dan galardones y somos reconocidos a nivel mundial. Hemos trabado fuertemente y con mucho sacrificio para llevar el género donde está hoy en día", abundó.

Video: Youtube Cuenta: Zion&Lennox



Lennox, mientras tanto, reconoció que al principio de su carrera "no fue fácil" para poder despuntar, tocándole las puertas a las discográficas y a los productores musicales que les dieran la oportunidad "para dejar sentir con lo que queremos expresar con nuestra música".



"El género era marginado. Pero ya el género ha ido cogiendo su posición en el ambiente del entretenimiento. El reguetón está ahora mismo número 1 en todas partes del mundo y hemos vivido toda esta evolución que ha tenido el género. Estamos gozando con todo lo que está pasando, súper positivo y trabajando cada día más fuerte", recalcó Gabriel Pizarro, nombre verdadero de Lennox.



Durante sus casi dos décadas de carrera, Zion y Lennox ha logrado colaboraciones con los artistas más sobresalientes del reguetón como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Nicky Jam, Tego Calderón, así como R.Kelly y Akon.



El dúo de Zion y Lennox, igualmente, ha colaborado con los principales reguetoneros colombianos, como J.Balvin en los temas Otra vez y No es justo, y con Maluma en Nuestro amor.



"Los colombianos le dieron un sazón, un sonido fresco al género urbano y eso es bueno. Las cosas no se pueden quedar de la misma manera todo el tiempo. Las cosas tienen que evolucionar y ahora hay trap, el reguetón de Colombia y que hemos fusionado muy bien", dijo Zion. No obstante, a pesar de todas estas colaboraciones, Zion y Lennox aún tiene una misión pendiente para grabar con