La versión de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia' verá la luz en 2021

Los fans de DC comics han visto cumplido su sueño. La versión de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia', el conocido como 'Snyder's Cut', verá finalmente la luz. Lo hará con una duración de cuatro horas que se dividirán en seis entregas que se estrenarán, al menos en Estados Unidos, en HBO Max, el servicio de streaming de WarnerMedia.

Según informa The Hollywood Reporter, el montaje de esta nueva -o vieja, según se mire- versión de 'Liga de la Justicia' no está terminado y Warner invertirá entre USD 20 o USD 30 millones para que Snyder, junto con el equipo original de postproducción finalice el montaje y termine los efectos visuales.



Es posible, señala la publicación estadounidense, que este proceso también contemple la reunión de los actores originales, Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman) Ray Fisher (Cyborg) y Ben Affleck (Batman), para rodar algunas secuencias adicionales.



La confirmación de la noticia llega después de que en los últimos días diversas informaciones señalaran que directivos de Warner habrían visto hace meses la versión de Snyder, que el director ya mostró anteriormente y de la que iba dando detalles puntuales a través de las redes sociales, y quedaron gratamente impresionado.



Snyder se apartó del proyecto cuando el rodaje principal estaba ya finalizado por un grave problema familiar. Fue Joss Whedon, el director de las dos primeras películas de 'Avengers' en Marvel Studios, el encargado de finalizar filme. Una labor en la que realizó muchos cambios, rodando muchas escenas adicionales -que motivaron entre otras cosas los famosos problemas con el bigote de Henry Cavill que la postproducción no fue capaz de disimular- y retocando muchos detalles del desarrollo y desenlace de la trama prevista inicialmente en la versión de Snyder.

'Liga de la Justicia' vio la luz finalmente en noviembre de 2017 y recaudó cerca de USD 657 millones a nivel mundial con un presupuesto cercano a USD 300 millones, un resultado realmente decepcionante que acabó con los planes de una secuela prevista por Snyder.