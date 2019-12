Jorge Yunda volvió a su faceta de músico en la Tribuna del Sur

LEA TAMBIÉN

Con una actitud canchera y ataviado con un traje oscuro, camisa blanca y corbata azul y grana, el alcalde Jorge Yunda subió hoy (miércoles 4 de diciembre del 2019) al escenario del Pacha Fest, para interpretar un puñado de temas junto a Sahiro, la agrupación musical que fundó en la década de los ochenta.

Se trata de uno de los conciertos organizados, en el sur de la ciudad, por el Municipio que dirige.



Con un bajo entre sus manos, Yunda y sus amigos del barrio San Roque (allí se fundó la agrupación) interpretaron éxitos como Mi destino es como el viento, Te acuerdas de mí y Mi compañera, un tema que él escribió y por el que, según dijo, no ha recibido ninguna dinero por derechos de autor. “Es un tema que todos cantan en los karaokes y hasta ahora la Sayce no me ha pagado nada”.

Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Para el Alcalde de Quito tocar ante miles de personas le emocionó hasta la médula. En un punto del show se acercó al micrófono para preguntar al público si querían otra canción. A la respuesta afirmativa de los asistentes respondió con una frase contundente, “La palabra del pueblo es la palabra de Dios”, para enseguida despacharse con el tema Si me vas a abandonar, otro de los éxitos románticos de la agrupación.



El Burgomaestre de la ciudad se despidió del escenario agradeciendo a los asistentes, la mayoría arropados hasta las orejas por el frío de la noche, por acompañar la carrera musical de Sahiro, a pesar del tiempo. “Ahora la promoción de los artistas es más fácil gracias a plataformas como YouTube y Spotify dijo. “Cuando nosotros iniciamos nos tocaba ir a las radios con una canasta de huevos para regalarle al locutor”.

Minutos antes del show de Yunda y del espaldarazo a sus amigos, en el Pacha Fest sonaron las canciones de Tierra Canela, una agrupación femenina que es parte de la escena musical del país desde hace dos décadas y cuyos temas han calado con fuerza en la memoria sonora de los quiteños de varias generaciones.



Temas como Joven profesor de amor, La carta, Llámame, Tú retrato y Diosa de Cumbia fueron coreados y bailados por miles de personas. Las cuatro integrantes de la agrupación, ataviadas con un traje rojo salpicado de brillos dorados, interpretaron estos éxitos subidas en una tarima cuya altura superaba, con facilidad, la copa de los árboles más altos del sector y que estaba equipada con dos grandes pantallas de alta definición.

El concierto, que abarrotó la avenida Teniente Hugo Ortiz, cerró con las presentaciones de los músicos venezolanos Chino Miranda y Óscar de León. El primero estuvo acompañado de un elenco de bailarinas e interpretó temas como los pegajosos Tu angelito y Sin ti.



Por su parte el “faraón de la salsa” hizo un recorrido por sus éxitos de toda la vida, temas coreados a todo pulmón por los quiteños que, con teléfono celular en mano, disfrutaron del show.