Yunda no autoriza usar la marca ‘Reina de Quito’ pero dice que invitará a las fiestas de la ciudad a la ganadora del certamen de la Fundación

El Municipio ratificó a la Fundación Reina de Quito su decisión de no realizar la elección de la soberana de la ciudad este 2019. Así lo confirmó el Patronato San José la noche de este miércoles 24 de julio del 2019, al hacer pública una carta firmada por el alcalde Jorge Yunda.

La misiva, de una página, está dirigida a Sofía Arteta, directora ejecutiva de la Fundación y exreina de Quito. “El Municipio que me honro representar se ratifica en su decisión de no organizar el evento oficial ni autorizar el uso de la marca ‘Reina de Quito’, de titularidad de la Unidad Patronato Municipal San José”, dice Yunda, quien asegura “aprecia” el enfoque que había planteado el lunes 22 la ONG para efectuar un evento que destaque proyectos sociales acordes con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.



No obstante, el Alcalde señala en la carta que “la Fundación Reina de Quito queda en libertad para llevar a cabo el evento que a bien considere en conmemoración de la fundación de la ciudad, en el marco del ordenamiento jurídico vigente”. Y Yunda agrega: “El Municipio invitará a la ganadora del proyecto social a participar en toda la programación que planifique por las Fiestas de Quito”.

En un comunicado, la Fundación de exsoberanas de la ciudad señaló que el jueves 25 de julio emitirá un pronunciamiento.



El lunes 22 de julio, representantes de la Fundación Reina de Quito se reunieron con el alcalde Jorge Yunda y con la presidenta del Patronato San José, Liliana Yunda (hermana), y presentaron una propuesta para realizar el certamen con un énfasis social. Sofía Arteta, directora de la Fundación, señaló que en la reunión las autoridades escucharon el proyecto que la ONG preparó para renovar "el evento oficial", conservando el nombre, y esperaban la respuesta de las dos autoridades.



El pasado 16 de julio, Liliana Yunda dio a conocer que el Municipio tenía previsto suspender la elección de Reina de Quito este 2019. El Cabildo ratificó el anuncio y dijo que la decisión fue tomada "como parte de la política de revalorización de la mujer desde otros espacios, reconociendo sus capacidades y contribuciones en diversos campos, para proyectar a Quito como una ciudad de igualdad".



La ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) saludó la decisión de suspender la elección, en una carta dirigida a Liliana Yunda.



La misiva, que lleva la firma de Bibiana Aído Almagro, representante de ONU Mujeres en Ecuador, fue enviada el pasado 17 de julio. "Nuestras más sinceras congratulaciones por la decisión de no realizar la elección de la Reina de Quito en la ciudad" señala el texto y añade que "este tipo de certámenes no abonan a la igualdad de género".