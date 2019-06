YouTuber murió tras grabarse conduciendo motocicleta con los pies 

LEA TAMBIÉN

El YouTuber ruso Artiom Boldyrev registraba en su canal su pasión: las motocicletas. A bordo de una perdió la vida solo horas después de haber grabado un intrépido video en el que conducía una con los pies.

De acuerdo con información difundida por el medio español ABC, que cita a medios locales, el hombre, conocido en redes sociales como Bolt, murió en las afueras de Moscú "mientras conducía el mismo vehículo con el que se había filmado haciendo arriesgadas maniobras momentos antes". Sin embargo, no está claro si falleció mientras conducía con los pies.



Las imágenes grabadas previamente, continúa el portal, muestran que la moto superaba los 100 kilómetros por hora mientras él la conducía con sus pies apoyados sobre el volante. "No llegó a publicarlo en sus redes sociales, pero se lo mandó a un amigo que se encargó de hacerlo en su lugar". La publicación, sin embargo, ya no se encuentra disponible en Instagram.

Bolt murió luego de impactarse con un automóvil, pero hasta este 18 de junio del 2019 se desconoce si el accidente fue su responsabilidad o una mala maniobra del conductor del vehículo.



De 33 años, Bolt sumaba más de 34 000 seguidores en la red social Instagram, y más de 290 000 en YouTube. Difundió en su canal su último video el pasado 9 de junio del 2019. El clip, en el que hace una revisión comparativa de las Indian Chieftain y las Harley Davidson supera las 322 000 reproducciones en la plataforma de videos de Google. Según La Vanguardia, "fue publicado en su canal apenas una hora antes de su muerte".

Su video más popular suma 2,8 millones de reproducciones y fue publicado el 14 de octubre del 2018. Muestra una motocicleta con el motor de un Toyota Land Cruiser y cómo fue la reacción de personas que la vieron en la calle.

