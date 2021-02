Youtuber rifa su auto Mercedes Benz para comprar tanques de oxígeno

En momentos en los que el mundo atraviesa una crítica situación debido a la pandemia del covid-19, hay personas que han optado por desarrollar iniciativas para ayudar a pacientes que necesiten una mano, o en este caso: un tanque de oxígeno.

Este elemento se ha vuelto cada vez más necesario entre pacientes que han presentado complicaciones respiratorias luego de contraer la enfermedad generada por el coronavirus.



Y es que aunque el oxígeno hace parte de los medicamentos esenciales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este es uno de los mínimos vitales que escasea en América Latina.



Una misma escena de desesperación se repite en la región: gente haciendo filas eternas o pagando altos precios por un tanque de oxígeno mientras muchos enfermos mueren asfixiados en los hospitales.

Video: YouTube, cuenta: Scott Traveling Channel



La OMS estima que alrededor de uno de cada cinco enfermos de covid- 19 requiere oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran en el ambiente. "Sin esa terapia, la covid- 19 puede ser fatal", dijo la experta en medicina de emergencia Priyanka Relan.



Preocupado por esta difícil situación, y por las cifras de contagio de covid-19 en su país, el youtuber mexicano 'Scott Traveling' anunció en sus redes sociales que rifará su carro para recaudar fondos con el fin de comprar tanques de oxígeno.



El hombre, a través de un video en su canal de Youtube que cuenta con 631,000 suscriptores, les explicó a las personas que el carro que podrá ganar uno de los participantes será un Mercedes Benz Cla 250, modelo 2015.



De acuerdo con el influenciador, el automóvil tiene 60 000 kilómetros y le están haciendo un mantenimiento para entregárselo impecable al ganador.



"El carro no lo entrego por likes, ni seguidores, ni por dinero. Lo hago para ayudar a las personas que más lo necesitan", aseguró Scott, quien se dedica a subir contenido de viajes en sus redes sociales.



Frente a las críticas que ya ha recibido por la iniciativa, el mexicano dijo que él tiene muy clara la razón por la cual regalará su carro: "He visto el dolor de muchas personas, cómo se han ido familiares de amigos y muchas personas han sufrido por comprar un tiquete de oxígeno (...) Las cosas se recuperan, pero las personas que se han ido no se pueden recuperar por más que quisieran, no se puede".



¿Cómo será la mecánica?



En la publicación, realizada este jueves 4 de febrero, Scott comentó que las personas que quieran comprar un boleto lo pueden hacer a través del whatsapp +524451597105. Este será el único medio para participar y la línea será manejada por alguien dedicado exclusivamente a responderles a los que ingresen a la rifa.



A quien escriba le solicitarán su nombre, ciudad y número de teléfono. Luego esta información será puesta en un papel que será introducido en una urna. El día cuando se revele el ganador, escogerán uno de los papeles y llamarán en vivo y en directo al ganador. Esa fecha aún no ha sido confirmada por el creador de contenido digital.



En su página oficial de Facebook, el hombre publicó este viernes a media noche que ya habían vendido 25 boletos y esperaba conseguir 2 475 más. Es decir, la meta que espera conseguir es 2 500.



De acuerdo a sus redes sociales, cada uno vale 200 pesos mexicanos. Más o menos USD 10.



En los comentarios se puede leer que si bien muchos desean participar en la rifa por el carro, otros le han sugerido que simplemente abra una cuenta bancaria, ya que algunos están dispuestos a donar sin necesidad de que él salga de su carro.



"Deberías de hacer caso de una cuenta extra para los que queremos ayudar sin que te deshagas de tus cosas", escribió por ejemplo Marllene Gonzázlez.



"No rifes tu carro, mejor publica una cuenta de banco para todos cooperar con algo, entre muchos se hará una suma alta, vas a ver....Yo estoy dispuesto a apoyarte!!", comentó también David Mojarro.



Otros, asimismo, aplaudieron la idea de Scott y comentaron por ejemplo: "Mis respetos, nadie en internet está haciendo lo que tú haces, admirable y de respeto, si yo tuviera la solvencia también me gustaría ayudar a los demás, que Dios te bendiga".



El youtuber mexicano finalizó el video con el que dio a conocer la rifa haciendo una reflexión: "Si tienen un tanque y sus familiares no lo necesitan, préstenlo, no lo vendan. La situación está muy difícil".