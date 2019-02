Estrella de YouTube se declara culpable de posesión de pornografía infantil

LEA TAMBIÉN

Austin Jones, un vocalista de Chicago que suma más de 500 000 suscriptores en su canal de YouTube, se declaró culpable de los cargos en su contra por posesión de pornografía infantil. Así lo reportaron medios estadounidenses el sábado 2 de febrero del 2019.

De acuerdo con información difundida por BuzzFeed News, el YouTuber de 26 años aceptó el viernes (1 de febrero) los cargos y confesó que les pidió a algunas de sus fanáticas menores de edad que le envíen videos sexualmente explícitos.



Jones, quien se volvió famoso en redes sociales por sus veriones 'a capella' de grandes éxitos como Sorry de Justin Bieber, o Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance, reconoció que incitaba a las menores a que le envíen esos videos para "demostrar" que eran sus "fanáticas más grandes".



Los documentos obtenidos por BuzzFeed News dan cuenta de que el hombre convenció a seis adolescentes cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 15 años para que le envíen los videos "de si mismas interpretando actos sexuales, mostrando sus senos y sus genitales y bailando de forma sexual". En los videos, Jones les pedía que mencionen su edad "constantemente" y les daba instrucciones sobre cómo debían bailar y qué debían usar.



Además, el YouTuber, intentó persuadir a muchas otras fanáticas menores de edad de que le envíen imágenes o videos sexualmente explícitos. Se estima que trató esto con al menos otras 30 jóvenes.



Según medios estadounidenses, por haberse declarado culpable de los cargos, Jones podría pasar entre cinco y 20 años en prisión. Adicionalmente, recibirá tratamiento sicológico como un "delincuente sexual".



El cantante fue arrestado en junio del año 2017 y permaneció retenido en la casa de su madre con la orden judicial de que no podía tener acceso a Internet ni a las redes sociales.



Los informes de la conducta sexual inapropiada del YouTuber se iniciaron en el año 2015, cuando siete adolescentes afirmaron en redes sociales que Jones les había solicitado videos de ellas haciendo 'twerking' y que eso les había hecho sentir incómodas.



Sin embargo, denunció BuzzFeed en el 2017, las adolescentes no fueron tomadas en serio en ese entonces y algunas personas llegaron al extremo de defender al YouTuber diciéndoles que solo se trataba de "un baile".

El último video difundido en el canal del YouTuber data del 27 de mayo del 2017 y se titula "Necesito su Ayuda". En el clip de casi dos minutos de duración, Jones se refirió a las diferencias de las políticas de Facebook y YouTube para difundir 'covers' de canciones y pidió a sus seguidores que sigan una nueva página que había creado luego de que Facebook dio de baja la suya por infracciones de derechos de autor.

