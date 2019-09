El filme 'Yesterday' es una carta de amor a The Beatles

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A partir de los años 60, The Beatles se convirtió en un fenómeno musical bien conocido por todos y que se arraigó profundamente en la cultura popular. ¿Pero qué pasaría si un día nadie recordara a los cuatro de Liverpool y su legendaria obra?

Esa es la pregunta que Richard Curtis intenta responder en el guion de ‘Yesterday’, una película que abona el campo del cine musical, que ha retomado fuerza en los últimos años.



En la pantalla, la insólita idea de Curtis toma forma de comedia romántica y nostálgica.



Jack Malik (Himesh Patel) es un cantante y compositor en una pequeña ciudad de Inglaterra, cuyos sueños de fama se desvanecen, pese a su devoción por la música y el apoyo de su mejor amiga Ellie (Lily James).



Después de sufrir un accidente durante un misterioso apagón global, Jack se despierta y descubre que el mundo ha olvidado a The Beatles, excepto él. Eso lo convierte en el único capaz de salvar su legado y devolverle al mundo sus canciones.

Video: YouTube, cuenta: Fandango Latam



La tarea de volver a escribir e interpretar temas como Hey Jude, Let it Be, Help y otros se convierte en un juego de memoria, que tiene divertidos tropiezos, en los que también participa Ed Sheeran, interpretándose a sí mismo, como un músico opacado por el ‘talento’ de Jack.



Jack asume el rol de un impostor bienintencionado, con un modesto talento, del que se desprenderán reflexiones sobre la memoria, la fama, el amor y la honestidad.



Mientras el romance burbujea entre líneas, la banda sonora activará entre los espectadores la beatlemanía, en un filme que usa a su favor los recursos de la nostalgia, el humor y la música. En total, se utilizaron 17 canciones de The Beatles.