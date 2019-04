La mexicana Yalitza Aparicio dice que los estereotipos 'limitan' el mundo

LEA TAMBIÉN

La mexicana Yalitza Aparicio, protagonista de la oscarizada 'Roma', hizo un alegato este lunes 8 de abril del 2019 en Panamá a favor de la "diversidad" social, étnica y cultural, y aseguró que los estereotipos "limitan" el mundo.

La actriz, nominada en la pasada edición de los óscar por su papel de Cleo en la película del director Alfonso Cuarón y quien recibió las Llaves de la Ciudad de Panamá, dijo que desea "con todo el corazón" que el mundo se dé cuenta de su diversidad y acabe con los prejuicios y los estereotipos porque "nos están limitando".

"Tenemos la idea de que por formar parte de cierta clase social no puedes aspirar a algo más y a veces la misma sociedad te lo va recalcando: no tienes el físico, no das el perfil, el apellido no te ayuda y no puedes aspirar a algo más", apuntó Aparicio, quien es una de las invitadas especiales del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF).

La joven, de ascendencia indígena y oriunda del sureño estado de Oaxaca, uno de los más pobres de México, indicó que la solución al problema empieza en la aceptación y valoración de uno mismo y reconoció sentirse "orgullosa" de quien es.

"A veces uno está tan aislado en su burbuja que crees que no hay personas que se parecen a ti", agregó durante un acto en el que recibió el reconocimiento por parte de la Alcaldía capitalina por su "capacidad de superación".

'Roma', que se alzó con tres óscar el pasado febrero, entre ellos el premio a la mejor película extranjera, es una de los filmes que se exhiben hasta el martes 9 de abril del 2019 en el certamen panameño.

La joven, de 25 años, interpreta en la aclamada película a una empleada doméstica de origen mixteco que trabaja para una familia de clase media-alta en el México de inicios de los años setenta, una obra fuertemente autobiográfica de Cuarón.

Aparicio, que es maestra de preescolar, ha pasado de llevar una vida modesta a convertirse en una estrella mundial que protagoniza portadas y es reclamada en infinidad de eventos.

"Todo este éxito no me lo imaginaba jamás. De pequeña no se me ocurrió poder ser actriz. Empecé con este proyecto porque solamente quería homenajear a mi mamá por su trabajo", reconoció la actriz.