Yalitza Aparicio, protagonista de 'Roma' celebra sus raíces indígenas mixtecas

Yalitza Aparicio, protagonista y revelación de la película mexicana 'Roma', se enorgullece de ser una mujer indígena capaz y talentosa y agradece la posibilidad de celebrar sus raíces mixtecas, una de las comunidades originarias más importantes de México.

Antes de convertirse en la actriz principal del filme más personal y ovacionado del cineasta Alfonso Cuarón, esta joven del estado de Oaxaca no hablaba la lengua materna de su padre (mixteco) y tampoco imaginó que su natal Tlaxiaco estaría en boca de todos.



“Es importante darse cuenta que tenemos una gran comunidad indígena en México (...) pero no solo basta con mencionarlos”, dijo Aparicio el martes 29 de enero del 2019.



“Ok, eres indígena, pero tienes el mismo derecho que todos, la misma capacidad talento que todos” , agregó.



La primera indígena mexicana nominada a un Oscar como mejor actriz, relató que desde niña tuvo contacto con la lengua mixteca por su padre, quien la hablaba a escondidas, en parte, por temor a ser discriminado.



A partir de 'Roma' “he tenido un acercamiento más, porque al menos yo creía que [por] el hecho de que hablaran mixteco se entendían entre ellos, pero no, porque hay variantes entre comunidades y es sorprendente”, explicó la joven de 25 años.



Fue su amiga Nancy García, quien encarna al personaje de Adela en el filme nominado a 10 premios Oscar, quien instruyó a Aparicio para hablar el idioma de su padre.



La etnia mixteca es la cuarta minoría amerindia de México después de los nahuas, los mayas y los zapotecos.



Aparicio, quien ha sido blanco de ataques racistas constantes desde su salto a la fama, apareció este mes en la portada de la revista Vogue México con una frase en mixteco, “In tiu'n ntav'i” que significa “ una estrella ha nacido”.



“Me encantaría aprender más de este idioma, que es parte de nosotros y que es muy importante no perderlo. (...) Debemos conservarlo para conservar nuestra historia”, dijo la debutante actriz.



También ha enfrentado críticas por no ser una actriz “profesional”. Al momento de acudir al casting, adonde llegó acompañando a su hermana y sin intención de participar, la oaxaqueña recién había egresado como maestra de preescolar.



“Solo pasaba por mi mente que, como todo recién egresado, sería difícil encontrar un trabajo enseguida”, contó. “¡Qué bueno que me animé a hacer el casting! Aunque me negaba en un principio, tomé una buena decisión al decir que sí”, añade.



Considera que la formación pedagógica que recibió en la escuela normal de Tlaxiaco fue de gran utilidad para dar vida a Cleo, una empleada doméstica inspirada en quien fuera la niñera de Cuarón, Liboria Rodríguez.



“Soy una mezcla de ambas [maestra y actriz]. Todo lo que estudié y la formación que tuve me ha ayudado un poco, pero igual toda esta experiencia en lo actoral es algo que me ha reforzado todavía más”, dijo.



Aparicio cree que una película como 'Roma' también tiene el poder de “educar a las personas”.



“Tú, como maestra, y al tener a cargo a niños pequeños, tienes que esforzarte por motivarlos, porque alcancen lo que desean, y de ti depende que ellos alcancen sus sueños o se rindan”, señaló.



Destacó que también ha dado visibilidad a empleadas domésticas en México y Estados Unidos que, inspiradas en el personaje de Cleo, vienen impulsando movimientos sociales y políticos a su favor.



“Se merecen los mismos derechos que cualquier trabajador, no solo basta con mencionarlas y hablarlas, es necesario actuar”, afirmó.



De cara a la ceremonia del Oscar, el 24 de febrero, Aparicio tiene la agenda copada con innumerables entrevistas, desfiles en alfombras rojas y compromisos de promoción por todo el mundo.



“Ha sido un viaje intenso. (...) Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocer cosas que, en su momento, jamás pensé pudiera ser parte de ellas”, concluyó.

'Roma' es el primer trabajo de Cuarón filmado en español desde 'Y tu mamá también' en 2001 y marcó su regreso a rodar en México después de 16 años.



