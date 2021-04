Yahoo Respuestas anunció su cierre; usuarios lo recuerdan con memes y con las mejores preguntas

¿Quién mató al mar muerto? ¿Al imprimir un gif la imagen sale congelada? ¿Por qué mi pez duerme mucho? Estas son algunas de las insólitas preguntas que miles de usuarios planteaban desde el 2005 en la plataforma Yahoo Respuestas.

Este buscador, que marcó a generaciones enteras, anunció que cerrará el próximo 4 mayo del 2021. El sitio pasará al modo de solo lectura el 20 de abril, es decir ya no se podrá publicar nada, y en mayo se eliminará por completo, redirigiendo a las personas a la página principal de Yahoo.



El cierre del sitio web, propiedad de Verizon, fue anunciado el lunes 5 de abril en un escueto comunicado en su página web. Los usuarios que lo deseen tendrán hasta el 30 de junio para descargar el contenido, explicó la compañía estadounidense en su sitio de ayuda.



En un correo electrónico enviado a los usuarios de Respuestas obtenido por The Verge, un portal de noticias tecnológicas, citado por CNN, la empresa dijo: "Aunque Yahoo Respuestas fue una vez una parte clave de los productos y servicios de Yahoo, se ha vuelto menos popular a lo largo de los años, ya que las necesidades de nuestros miembros han cambiado" .



El mensaje agrega que "hemos decidido desviar nuestros recursos de Yahoo Respuestas para centrarnos en productos que sirvan mejor a nuestros miembros y cumplan con la promesa de Yahoo de proporcionar contenido de confianza y de primera calidad".



La plataforma Yahoo Respuestas, que fue fundada en 2005 por Jerry Yang y David Filo, nació como un espacio para ayudar a personas de todo el mundo a conectarse entre sí, compartir información y resolver dudas.



Sin embargo, el espacio fue ocupado en su mayoría por usuarios que la utilizaron con tintes humorísticos e incluso burlescos, señala información del medio español La Vanguardia. Incluso, menciona el sitio, varias de las preguntas y de las respuestas que hay en Yahoo Respuestas se han convertido en algunas de las aportaciones más virales de la historia de Internet y que a día de hoy se siguen utilizando como memes.



Nostálgicos por el cierre de la plataforma después de 16 años, usuarios no tardaron en hacer memes y otros han recopilado las mejores consultas a modo de homenaje.

A raíz del próximo cierre de Yahoo! Respuestas aprovecho para recopilar algunas de las más locas y surrealistas

Dentro hilo!

👇🏻👇🏻 — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) April 5, 2021

Genial, Genial, incluso creo saber quien scharpel hizo una pregunta pic.twitter.com/Zwg1K6Dz8q — Sussy 🌻🌻🌻 (@suzylla) April 6, 2021

Tras 15 años de existencia, anuncian que el 30 de mayo cerrará para siempre Yahoo Respuestas. Desaparece poco a poco el Internet de los 2000 😔 pic.twitter.com/C82j1Kr94q — Julian 又 (@JulianAriasOk) April 6, 2021

Van a cerrar Yahoo respuestas y no voy a permitir que estas joyas se pierdan en el vacío de la internet pic.twitter.com/a0ba3Da9Ew — Alexander Sadmilton (@LordVonGabo) April 6, 2021