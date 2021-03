Xuxa propone que privados de la libertad sean utilizados para probar remedios y vacunas

La animadora brasileña Xuxa lanzó unas polémicas declaraciones por medio de redes sociales que han generado revuelo en su país. Durante una transmisión en Instagram, la 'reina de los bajitos' propuso que personas privadas de la libertad sean utilizadas para probar remedios y vacunas.

"Que al menos sirvan de algo antes de morir", dijo Xuxa en una transmisión en vivo en la cuenta de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. La animadora hizo las declaraciones en medio de un debate por los derechos de los animales y rechazó el hecho de que se realicen en ellos pruebas de laboratorio.



"Puedo no estar a favor, pero al mismo tiempo entiendo que es una necesidad de vida o muerte", dijo Xuxa sobre la experimentación de vacunas en animales. No obstante, sí rechazó que otros productos como maquillaje y champú sean probados en animales. "Creo que es totalmente innecesario dijo".



Cuando la conversación tenía más de 30 minutos de haberse iniciado, la animadora lanzó las controvertidas declaraciones. "Yo tengo un pensamiento que puede parecer muy ruin para alguna gente, que puede parecer inhumano", dijo.



"En mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas mal y que está ahí pagando sus errores ad eternum, para siempre en la cárcel, que podría ayudar en esos casos para experimentos... Creo que al menos servirían para alguna cosa ¿me entiendes?, afirmó. Para ayudar a salvar vidas, con la medicina, todo", afirmó, pese a que en Brasil la pena máxima de prisión es de 40 años.



"Ahora, defensores de derechos humanos van a decir que ellos no pueden ser utilizados... Pero si ya está probado que son personas que van a vivir 60 o 50 años en prisión, y van a morir ahí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para, por lo menos, ayudar a algunas personas probando remedios, vacunas, probando todo en esas personas para ver si funcionan", añadió Xuxa.



Entonces, para cerrar su intervención, insistió: "Esa es mi opinión, ya que van a tener que morir en la cárcel, que por lo menos sirvan para ayudar en alguna cosa",



Además, la animadora pidió que se prioricen las pruebas en voluntarios. "Hay gente en varios lugares del mundo que quiere ser un conejillo de indias, que busca ganar dinero. Esta es una buena manera, más fácil y mejor que usar un monito y ver qué pasa, o usar un bicho para ver qué pasa con el pelo del bicho, o en los ojos, en fin.."

Sus declaraciones causaron una fuerte controversia. Al punto que la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, que llevaba varios días promocionando la charla, tuvo que retirar el video de sus redes sociales.