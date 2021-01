WWF Ecuador propone fortalecer metas ambientales con el Plan Kunming

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés) propone a los Gobiernos fortalecer las metas ambientales hasta 2030 mediante el denominado Plan Kunming para la naturaleza y las personas, lo que implicaría un cambio de modelo para Ecuador.

Así lo explicó este martes 19 de enero del 2021 el director de WWF de Ecuador, Tarsicio Granizo, quien abogó por "metas cumplibles que nos permitan revertir esta tendencia de desaparición de ecosistemas y especies".



El Fondo defiende en el nuevo plan un abordaje diferente del impacto negativo de las finanzas sobre los recursos naturales, alineando los flujos con prácticas positivas para la naturaleza y eliminando incentivos dañinos, incluyendo los subsidios perversos.



"Nosotros trabajamos con la industria atunera para mejorar las técnicas de captura y evitar la pesca incidental de otras especies marinas", aclaró Granizo al referirse a una productividad "de calidad y no en cantidad".



Otras buenas prácticas ambientales, manifestó, son la exportación de productos como el banano, cacao, café, aceite de soja a clientes europeos preocupados por la sostenibilidad.



"El europeo busca un banano que tenga una historia de conservación, buenas prácticas sociales y ambientales por detrás, por ende, paga más", comentó.



Las aproximadamente 1 600 especies de aves que habitan el territorio continental del país, así como las 350 especies de reptiles y 400 de anfibios, sitúan a Ecuador entre los 17 países más megadiversos del mundo.



Por ello, Granizo sostiene que, "es necesario que tomemos conciencia de nuestro rol ciudadano en la conservación de la diversidad biológica", y lamentó la "tremenda ausencia de temas ambientales en las propuestas y debates de los candidatos a la Presidencia del país".



Considera, por otra parte, que el Plan Kunming requiere de voluntad política para ser implementado y que otorga ideas complementarias a los gobiernos para "hacer las cosas bien".



Ese plan surge en medio de una época crucial para el planeta, pues sin avances importantes en urgencia y ambición, se corre el riesgo de que el período 2021-2030 sea otra década perdida para el planeta, reza un comunicado de WWF.



Un informe de la ONU reveló en 2020 que el mundo no cumplió ninguno de sus objetivos de biodiversidad de la década anterior.



El borrador actual del plan de biodiversidad de la ONU, añade la ONG ambientalista, "no es ni ambicioso, ni lo suficientemente completo como para abordar la crisis mundial de la naturaleza".



El Plan Kunming de biodiversidad se inició a elaborar en 2019, aunque las conversaciones en torno a su contenido se pospusieron por la pandemia de covid-19.



Se espera que la versión final del documento, resultado de las negociaciones, sea adoptado en Kunming, China, este año.