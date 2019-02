Woody Allen pide a Amazon indemnización millonaria por incumplir un contrato

LEA TAMBIÉN

El director de cine estadounidense Woody Allen presentó una demanda contra los estudios de la compañía Amazon, a quienes exige una indemnización de USD 68 millones por haber incumplido un acuerdo para la producción de cuatro películas.

Según la denuncia, Amazon rechazó difundir su última cinta 'A Rainy Day in New York' (Un día lluvioso en Nueva York) concluida hace seis meses, supuestamente por "una acusación sin fundamento (de acoso sexual) de hace 25 años".



Dyla Farrow, hija del cineasta, ha acusado a Woody Allen de abusar de ella cuando ella tenía siete años, unas alegaciones que Allen negó reiteradamente.



La demanda presentada este jueves (7 de febrero del 2019) contra el gigante televisivo por el director, avanzada en primera instancia por el medio especializado Variety, también recrimina a Amazon por haber dado "solo razones vagas" para abandonar el proyecto alcanzado entre ambas partes.



"Amazon intentó justificar su acción haciendo referencia a una acusación sin fundamento de hace 25 años en contra de Allen, pero esa acusación ya era bien conocida por Amazon, antes de que Amazon alcanzara cuatro acuerdos con Allen", asegura el texto de los abogados, recogido por la publicación.



En 1992, la entonces pareja del cineasta, Mia Farrow, alegó durante su proceso de separación que Allen había abusado de Dylan, a la que habían adoptado juntos.



El escrito de los defensores de Allen sostiene que en enero de 2018, después del nacimiento del movimiento contra el acoso sexual #MeToo, Amazon propuso al director que la difusión de la película producida fruto del proyecto conjunto se aplazara hasta 2019, a lo que Allen aceptó.



La compañía, que difundió los dos últimos títulos del artista: 'Wonder Wheel' y 'Café Society', reaccionaba así a las a acusaciones vertidas por Dyla Farrow.



Sin embargo, el documento depositado por los representantes legales de Allen agrega que en junio de 2018 el consejero general de emisiones, Ajay Patel, envió una nota dando por terminado el acuerdo para la producción de los cuatro largometrajes, y asegurando que Amazon no tenía intención de distribuir ninguna de las cintas.



El director pide ahora el pago del dinero derivado de "los pagos mínimos" derivados de la producción de los cuatro trabajos, así como una compensación por los daños y los honorarios de los abogados.