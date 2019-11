Woody Allen y estudios de Amazon logran acuerdo que pone fin a litio legal

LEA TAMBIÉN

El cineasta neoyorquino Woody Allen llegó a un acuerdo con los estudios de la compañía Amazon para poner fin a una demanda que presentó el pasado febrero contra la empresa por incumplimiento de contrato, según se conoció este domingo 10 de noviembre del 2019.

Allen acudió al tribunal federal para el sur de Manhattan en Nueva York luego de que Amazon desistiera del acuerdo para producir cuatro largometrajes, como habían acordado, basado en insistentes señalamientos contra el cineasta de que había abusado de su hija Dylan en 1992, cuando tenía siete años.



La división de Amazon de Hollywood rompió sus vínculos con Allen en 2018 cuando detuvo el lanzamiento de la comedida 'A Rainy Day in New York', producida por esta empresa, y luego descartó los planes para hacer lo mismo con el resto de las películas, señalan medios locales.



La película está protagonizada por Timothée Chalamet, Selena Gómez, Jude Law y Elle Fanning.



En sus argumentos al tribunal en ese entonces, el cineasta señaló que Amazon había justificado terminar el acuerdo al "hacer referencia a una acusación sin fundamento" de hace 25 años.



Allen, de 83 años, ha negado insistentemente las acusaciones y no ha sido acusado de ningún delito.



El cineasta argumentó además a la corte federal en su demanda que las acusaciones eran ya conocidas y que Amazon estaba al tanto de éstas cuando realizó los cuatro acuerdos por separados para cada una de las películas.



También aseguró que no había una base legítima para que Amazon incumpliera los contratos.



El pasado viernes el tribunal recibió un documento para que se desestimara la demanda, tras haberse logrado el acuerdo, cuyos detalles se desconocen.

La última película, 'Rifkins Festival', protagonizada por Gina Gershon y Christoph Waltz, está programada para estrenarse en 2020.