El reguetonero Wisin fue hospitalizado tras sufrir una caída en un concierto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El video de la caída que sufrió el reguetonero Wisin durante un concierto en San Antonio (Texas) el sábado 1 de junio del 2019 se volvió viral. Como consecuencia del accidente, el intérprete de Aullando fue hospitalizado. En su cuenta de Instagram aseguró que el suceso "no pasó a mayores".

Wisin sufrió la caída casi al final del concierto, cuando junto a su compañero Yandel se despedían del público que esa noche se congregó en el AT&T Center de San Antonio para escucharlos cantar. Las imágenes difundidas en redes sociales dejan ver que el cantante decía "Gracias por la oportunidad. ¡Hasta la próxima! Somos los líderes; W, Yandel", entonces cae del escenario.



Su compañero Yandel y los bailarines que acompañaban al dúo en el escenario quedan sorprendidos al igual que el público. Fueron Yandel y el equipo técnico del concierto quienes se apresuraron para atender a Wisin, quien si bien no sufrió heridas graves, permaneció en observación en un hospital de la zona.



En Instagram, el intérprete difundió una imagen en la aparece recostado en la camilla de un hospital. "A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos", escribió Wisin en el texto que acompaña la fotografía. La publicación alcanza hasta las 08:00 de este 3 de junio del 2019 más de 359 300 'me gusta'.



El cantante además aseguró que la agenda de sus presentaciones se mantendría. El domingo 2 de junio se presentó junto a Yandel en Laredo (Texas). El siguiente concierto será en Chicago este viernes 7 de junio.



Wisin aprovechó la publicación en Instagram para agradecer a los fanáticos de San Antonio que acudieron a la presentación. "Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes", concluye su mensaje.

En diciembre del 2018, Wisin y Yandel anunciaron su gira Como Antes. El tour arrancó el pasado 23 de mayo en Phoenix (Arizona) y se extenderá hasta el próximo 23 de junio con un último concierto en Orlando.