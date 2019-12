Willie Colón no descarta una posible reconciliación con Rubén Blades

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El legendario músico Willie Colón dijo que tal como se encuentran las cosas, no "tan calientes", puede darse la posibilidad de una reconciliación con el cantautor panameño Rubén Blades.

"Yo nunca digo nunca, tú sabes", respondió Colón en un coloquio la pasada noche con músicos y periodistas que se extendió hasta cerca de esta madrugada, previo al concierto que tendrá junto al salsero Marc Anthony en Ciudad de Panamá.



El trombonista (Nueva York, 1950) consideró en ese sentido que "siempre hay un número, hay una razón en que se puede llegar a un acuerdo", y "como están las cosas hoy, en verdad no están tan calientes como antes, quién sabe".



En anteriores ocasiones el cantautor panameño y exministro de Turismo ha descartado la posibilidad de una reconciliación con su antiguo compañero musical que pueda significar volver a compartir el escenario juntos.



El distanciamiento entre ambos artistas se dio a raíz de un pleito legal por supuesto incumplimiento de contrato iniciado por el trombonista.



Rubén Blades actuó junto a Colón en mayo de 2003 en un concierto organizado con motivo de los 25 años del disco 'Siembra' en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.



Colón, quien en septiembre de 2007 aseguró que no consideraba a Blades como un "amigo", interpuso la demanda en mayo de 2007 para exigir el pago de USD 115 000 por su actuación en el espectáculo.



Tras su separación de Héctor Lavoe (1946-1993), Colón hizo dupla con Blades, con quien grabó en 1978 el álbum musical 'Siembra' considerado en su momento como el de más éxito de ventas para al sello Fania, así como el titulado 'Canciones del solar de los aburridos' (1981) y 'The last fight' (1982).

Finalizada la etapa con Rubén Blades, con quien formó una de las parejas musicales más exitosas en el genero salsa, el legendario trombonista dio inicio a la suya como cantante y grabó éxitos como Amor verdadero, Oh, qué será versionando el tema de Chico Buarque, Talento de televisión y El gran varón, entre otras.