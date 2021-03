El príncipe William y Carlos hablaron con Harry por primera vez desde la entrevista de Oprah

El duque de Sussex se comunicó con su padre y hermano tras su aparición televisiva junto a su esposa Meghan Markle, quien acusó de racistas a miembros de la familia real británica.

El príncipe Harry habló con el príncipe William durante el fin de semana por primera vez después de la entrevista del duque y la duquesa de Sussex con Oprah Winfrey, reveló el martes 16 de marzo de 2021 la amiga de Meghan Markle, Gayle King.



La presentadora de CBS, que también es muy cercana de Oprah, dijo en el programa This Morning de la cadena que el duque de Sussex que también se había comunicado con su padre, el príncipe Carlos.



Sin embargo, King afirmó que las conversaciones “no fueron productivas” y que los Sussex pidieron a la familia real que “interviniera y le dijera a la prensa que se detuviera con las historias falsas, injustas e inexactas que definitivamente tienen un sesgo racial”.



La revelación se produjo el mismo día en que el abuelo de Harry, el duque de Edimburgo, se reunió con la reina en el castillo de Windsor después de dejar el hospital King Edward VII en Londres tras una internación de 28 días por una operación cardíaca.



“Los llamé para ver cómo estaban, y es cierto, Harry ha hablado con su hermano y también ha hablado con su padre. Lo que dijeron fue que esas conversaciones no fueron productivas. Pero se alegran de que al menos hayan iniciado una conversación”, contó King.



Añadió que nadie en la familia real ha hablado con Meghan todavía. Y creo que es frustrante para ellos ver que es una conversación racial sobre la familia real cuando todo lo que querían desde el principio era que la realeza interviniera y le dijera a la prensa que se detuviera con las historias injustas, inexactas y falsas que definitivamente tienen un sesgo racial”. “Y hasta que no puedan reconocer eso, creo que será difícil seguir adelante. Pero ambos quieren una sanación en esta familia. Al final del día, esa es la familia de Harry”.



En el especial de dos horas con Oprah que se emitió el 7 de marzo del 2021, Meghan reveló que su cuñada, Kate Middleton, la hizo llorar antes de su boda, no recibió ayuda para hacer la transición a la vida real y que alguien de la familia de su marido expresó preocupación por “cuán oscura” sería la piel de su hijo cuando naciera, entre otras acusaciones que llegaron al Palacio de Buckingham que salió a responderle. El príncipe William le dijo a la pareja: “No somos una familia racista”.



Markle aseveró que se dio cuenta de que ella no tenía ninguna protección de la Casa Real británica cuando el Palacio se negó a aclarar que ella no había hecho llorar a Middleton durante la discusión que tuvieron días antes de su enlace en el castillo de Windsor.



Al parecer la duquesa pidió al palacio de Kensington que desmintiera la historia sobre su pelea con la duquesa de Cambridge, pero no obtuvo ningún resultado.



Omid Scobie, autor de 'Finding Freedom', la biografía no oficial de los Sussex, habló sobre un mail que la ex actriz envió a un miembro del palacio justo el mes en el que anunciaron retirarse de la familia real.