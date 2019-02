El actor Will Smith revela por qué rechazó ser Neo en la trilogía de Matrix

LEA TAMBIÉN

En Hollywood hay muchos casos de actores que dejaron escapar una oportunidad de oro, que rechazaron un papel que acabó convirtiéndose en un éxito de masas.

Will Smith ha confesado que fue protagonista de uno de esos momentos. El actor de 'Soy leyenda' ha declarado que le propusieron ser Neo en la mítica saga 'Matrix' y que dijo que no tras un encuentro con las Hermanas Wachowski.



Ha sido en su canal de YouTube donde el actor de 'Escuadrón Suicida' ha revelado los motivos por los que rechazó el papel que acabó interpretando Keanu Reeves en la famosa saga. "Después de hacer 'Men in Black', las Wachowski se acercaron a mí, solo habían hecho una película, era 'Lazos ardientes'. Ambas son dos genios, pero hay una línea muy fina entre ser excepcional y lo que viví en esa reunión", comenta el actor.

"Cuando me propusieron el papel de Neo en 'Matrix', me dijeron: "Estábamos pensando en plan que te imagines que estás en una pelea y que cuando saltas, piensa que pudieras parar el salto en mitad de la acción'", confesó Smith.



Claro, con una proposición así, era normal que el actor no viese claro aceptar participar en la película. Ya que sí, la saga 'Matrix' es conocida por esa escena del eterno salto antes de dar una patada, fue mucho más que impactantes efectos visuales por lo que acabó siendo una franquicia mítica.



Aunque claro, que Smith dejase pasar esa oportunidad provocó que aceptase un papel que puso en riesgo su carrera: protagonizar 'Wild Wild West'. Una decisión de la que el actor ha admitido que no está orgulloso.



Por otro lado, el protagonista de 'Hancock', considera que la versión final de 'Matrix' fue perfecta y que si hubiera aceptado protagonizarla, no hubiera sido lo mismo. "Keanu era el ideal y Laurence Fishburne también. Si hubiese dicho que sí, al ser yo negro, Morfeo no lo hubiera sido. Estaban pensando en Val Kilmer. Yo iba a ser Neo y Kilmer iba a tener el papel de Morfeo, así que quizás habría arruinado la película. Lo habría hecho, así que puede que les hiciese un favor".



Aunque hubiera sido muy diferente el aspecto de la saga, hay muchas dudas de si, realmente, la combinación Smith-Kilmer hubiera "arruinado la película". Una pregunta sin respuesta.



El actor estrenará este año la versión live-action de 'Aladdin' de Disney, además tener pendiente de estreno la secuela de 'Bright' en Netflix. Además, en 2020 se le verá en la tercera película de 'Dos policías rebeldes', que será su reencuentro con Martin Lawrence.