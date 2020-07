Jada Pinkett revela que engañó a Will Smith con el cantante August Alsina

LEA TAMBIÉN

En el programa de Facebook, 'Red Table Talk', la esposa de Will Smith, Jada, reveló que le fue infiel al actor con el rapero August Alsina.

El actor Will Smith, reconocido por sus películas 'Hombres de negro' y 'El Día de la Independencia', entre otras, y su esposa Jada Pinkett son considerados una de las parejas más estables de Hollywood, en cada oportunidad el actor no duda en presumir la belleza de Jada.



Sin embargo, parece que no son la pareja perfecta ya que la actriz reveló que le fue infiel a Will Smith con el cantante August Alsina. Las declaraciones se hicieron durante programa de Facebook que conduce Jada, 'Red Table Talk'.



El pasado 31 de junio, August Alsina, cantante y amigo de Jaden Smith, mencionó su relación con Jada Pinkett y sostuvo que "De hecho, me senté con Will y tuvimos una conversación debido a la transformación de su matrimonio a una sociedad de vida de la que ellos han hablado varias veces, sin involucrar el romanticismo, él me dio su bendición".



El viernes 10 de julio, durante el diálogo en el programa 'Red Table Talk', Will Smith presionó a su esposa para que fuera clara sobre su relación con Alsina. “Me metí en un enredo con August”, le dijo Jada Pinkett.



De acuerdo con la actriz, su romance con el rapero comenzó cuando su matrimonio atravesaba un momento complicado.



Jada Pinkett dijo que comenzó una amistad con Alsina hace unos cuatro años y medio y se convirtió en algo más cuando ella y su esposo vivieron un duro momento.



También aclaró lo que Alsina había dicho sobre el permiso que Will Smith le dio. "La única persona que le podía dar permiso en esa situación particular era yo. Realmente podía ver cómo él percibiría eso como un permiso, porque estábamos separados de manera amistosa. Y creo que él también quería dejar claro que él no era un rompehogares. No lo es. En el proceso de esa relación me di cuenta definitivamente de que uno puede encontrar felicidad fuera de uno mismo".



Jada aseguró que su relación con Alsina terminó y dijo que no había hablado con el cantante en años. Por su parte, Will le recordó su compromiso “Te dije el primer año que estuvimos casados, que podía amarte a través de cualquier cosa”.



Jada Pinkett aseguró que ella y su esposo ahora han llegado a un lugar de “amor incondicional”.