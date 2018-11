Wilfrido Vargas, 'rey del merengue', narra los 'enredos' de su cerebro en un libro

LEA TAMBIÉN

El cantante dominicano Wilfrido Vargas habló de sus visitas al psiquiatra y del "arsenal de ansiolíticos, psicoestimuladores y antidepresivos" que tomó en su vida, algo que vuelca en sus memorias 'Me volviste loco, Wilfrido'.

Todavía en imprenta pero a punto de lanzarse en Colombia, el libro, a cargo de la Editorial Planeta, tiene que ver más con los "enredos" de su cerebro que con la vida artística de este importante vocalista conocido como "El rey del merengue".



"Es un libro increíble. No es farándula; la gente se va a asustar (cuando lo lean)", dice en una conversación en la que habla de todo pero no aclara quién es esa secreta mujer nombrada "la susodicha", y a quien atribuye la motivación detrás de este título.



"Ella es la semilla donde se originó mi libro. La susodicha es una mujer de carne y hueso, pero que no tiene carne ni tiene hueso. No quiero que lo tenga. Sin ella este libro no existiera", dijo Vargas poco antes de dejar Las Vegas, ciudad donde acaba de recibir un Premio Grammy a la Excelencia Musical. El volumen, concebido como un disco con "cara A" y "cara B", no es una biografía, asegura Vargas.



"Es psicología, es filosofía. Autoayuda, reflexiones de la vida", apunta el músico y dice que espera sirva de motivación a lectores que tal vez enfrenten los demonios de alguna enfermedad mental de la que no se atreven a hablar abiertamente.



Vargas, que actualmente vive entre República Dominicana y Bogotá, confiesa que desde niño padeció de severos trastornos de ansiedad y déficit de atención. "No entendía lo que ocurría a mi cerebro", apunta con cierta candidez.



"Yo no soy normal", agrega y admite que desde joven buscó la ayuda de psiquiatras y se sentó en incontables terapias. "Se necesita ser anormal para hacer todas las cosas que yo he hecho", reflexiona el artista que, aunque asistió a la escuela de música de Altamira, su pueblo natal en la provincia de Puerto Plata, se considera autodidacta.



En el "lado A" se hace un recorrido por la vida del artista. Vargas reflexiona sobre cómo, pese a sus condiciones mentales, logró "ser un hombre alegre, divertido y exitoso", como él mismo, ahora con 70 años, explica a Efe que es.

"Yo escribo, hablo y pienso como una llave abierta. Este libro es una necesidad de decir lo que anteriormente me hubiese sido imposible porque me hubiese perjudicado", afirma.



Autodidacta en trompeta, piano y otros instrumentos, Vargas habla en el libro de su niñez en medio de la pobreza, durante la "era" de Rafael Leónidas Trujillo, quien durante 30 años (1930-1961) encabezó una de las dictaduras más sangrientas de América Latina.



"Supe que Trujillo había mandado a matar a las hermanas Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa, activistas feministas asesinadas en 1960) y se me iban aclarando las ideas. Vivíamos en una dictadura sangrienta, estábamos gobernados por un asesino y me volví un niño extraño, que jugaba poco, aunque seguía envuelto en la música, practicando con mi trompeta", recuerda.



"En aquella época me pasaba como ahora, no entendía las cosas que son obvias para cualquiera, como aprender direcciones, números telefónicos, colar café, hacer la cama, tramitar un documento, preparar un almuerzo o cumplir con una tarea de rutina".



Vargas, sin embargo, no dejó que los trastornos de ansiedad que padecía -su dificultad para adaptarse al entorno- lo destruyeran. "No quiero llamarle trastorno mental porque podría encasillarlo como demencia, locura, y la gente tiene miedo a que le digan loco", explica.



El hombre que desde su natal Altamira conquistó el mundo con canciones como "El comején", "El jardinero", "El loco y la Luna", "La medicina" y "Volveré", entre muchas otras, tuvo el mes pasado su "Día de Wilfrido Vargas" en Orlando, Florida, donde el ayuntamiento le organizó una fiesta.

La presentación del libro coincidirá con la celebración de las bodas de oro de la carrera artística del dominicano, así como con la salida de su álbum más reciente, 'The king is back' (El rey regresa), que contará con nuevas fusiones y colores, según el propio artista.



Con 304 páginas y catalogado por Planeta como Testimonio, el volumen estará disponible en papel impreso en Colombia, aunque se podrá adquirir en formato digital en el resto del mundo, aseguró a Efe Andrés Grillo, gerente editorial del área de No Ficción.



Planeta prevé que el libro, subtitulado "El hombre divertido cuenta la procesión que lleva por dentro", esté disponible la próxima semana.

De acuerdo con Grillo, el texto no es biográfico. "Es un libro en el que en cada uno de los capítulos recuerda figuras de su infancia (de Vargas) que han sido importantes para él y que básicamente relaciona con valores".