WhatsApp permitirá transferir el historial de chats entre dispositivos iOS y Android

WhatsApp permitirá la migración del contenido del historial de los chats de un mismo usuario entre dispositivos con sistema operativo iOS y Android o viceversa, un servicio que se incluirá en una futura actualización y que aún se encuentra en desarrollo.

Los usuarios podrán transferir el historial de chats de sus teléfonos móviles de iOS a otros de Android o al revés, según informa WABetaInfo. El portal web ha mostrado una captura en la que se observa una pantalla que indica "Mover chats a Android", e indica que el usuario deberá actualizar su dispositivo a la última versión de WhatsApp para poder transferir los datos.



Esta novedad aún permanece en desarrollo, estará disponible en el futuro y permitirá realizar la migración de historial entre sistemas, que hasta ahora no resulta posible, sin necesidad de acudir a aplicaciones no oficiales.



Este tipo de acciones con apps de terceros suponen un proceso extra fuera de WhatsApp y, además, violan las Condiciones del servicio de la app. En ellas, la compañía indica que "no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", por lo que su uso podría llevar a la suspensión temporal de una cuenta.

Además de esta nueva posibilidad, WABetaInfo ha adelantado nuevas características relacionadas con la próxima utilización de WhatsApp en distintos dispositivos a la vez. Así, la app permitirá usar WhatsApp Web (también en Portal) sin conexión a Internet en el dispositivo y, más adelante, vincular otros terminales iOS y Android.