WhatsApp, Instagram y Facebook registran fallas en su servicio este 19 de marzo 

El servicio de mensajería WhatsApp registró una caída este 19 de marzo del 2021. Los reportes de las fallas de la aplicación, tanto para teléfono como para web, se reportaron pasadas las 12:00 de este viernes.

Usuarios en redes sociales reportaron la caída en WhatsApp así como en las redes sociales Instagram y Facebook.



A las 13:10 el servicio fue reestablecido. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial sobre las causas de la caída del servicio.



El corte que sucedió pasado el mediodía afectó la comunicación de los usuarios. Elena Torres dijo que estaba chateando con su hija en Guayaquil cuando sorpresivamente dejó de recibir los mensajes. La llamó por teléfono para saber qué había pasado y se dieron cuenta de que el problema era la plataforma de mensajería.



El ingeniero informático Raúl Carranco dice que no es la primera ocasión que Whatsapp deja de funcionar. Dijo que a veces puede ser problema de la conexión local y no un problema generalizado.



La plataforma es una de las aplicaciones que más veces deja de funcionar en el año. Incluso hay veces en las que falla cuando el servicio general de Facebook también se interrumpe.



En DownDetector, plataforma que recopila los mensajes de fallas de redes sociales, 1 552 usuarios han reportado sobre la caída de WhatsApp hasta el momento.



Tras la caída, el hashtag #WhatsApp se convirtió en tendencia en Twitter en Ecuador con más de 1,15 millones de tuits sobre el tema.