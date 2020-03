El modo oscuro finalmente llegó a WhatsApp; así lo puede activar

LEA TAMBIÉN

Una de las características más solicitadas por los usuarios del servicio de mensajería instantánea WhatsApp se encuentra disponible desde este martes 3 de marzo del 2020. Se trata del modo oscuro de la red social que llegó para usuarios de todo el mundo.

WhatsApp confirmó la llegada del modo oscuro a su plataforma con un video que difundió en su cuenta oficial de YouTube y que hasta las 17:00 logró sumar más de 24 000 reproducciones. En el clip se observa a personas cuyo descanso, en medio de la oscuridad, se ve interrumpido por el brillo de la pantalla del celular o que se encuentran en situaciones, como en el interior de una sala de cine, en la que el brillo molesta a otros.



"Hello Darkness" (Hola oscuridad), se lee casi al final del video que está musicalizado con el tema The sound of silence.

A través de un comunicado difundido en su blog, WhatsApp asegura que el modo oscuro fue pensado con un enfoque en dos áreas en particular, la legibilidad y la jerarquía de la información.



WhatsApp dice que su fin fue "minimizar la fatiga visual" en el modo oscuro. Por ello "usamos colores que fueran similares a los que ofrece el sistema de manera predeterminada en iPhone y Android respectivamente.

El modo oscuro de las aplicaciones está pensado para ayudar a los usuarios a reducir la fatiga visual. Foto: captura.

Además, la firma se enfocó en "ayudar a los usuarios para que enfocaran su atención con facilidad en cada pantalla. Decidimos hacer esto usando colores y otros elementos de diseño para asegurar que estuviésemos resaltando la información más importante.



Una actualización del sistema operativo de la plataforma es todo lo que se necesita para poder acceder al modo oscuro de WhatsApp, pues este llegó con la versión 2.20.30 del servicio de mensajería instantánea.

Los usuarios que cuentan con los sistemas operativos Android 10 o iOS 13 deben habilitar el modo oscuro en los ajustes del sistema. En cambio, quienes tienen Android 9 o versiones anteriores deben ir a WhatsApp y allí ingresar a los ajustes de la aplicación. Acto seguido deberán ingresar a chats, tema y allí seleccionar 'oscuro'.