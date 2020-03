WhatsApp, Instagram y Facebook presentan problemas con su servicio

LEA TAMBIÉN

Este viernes 20 de marzo de 2020 las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp experimentaron problemas en su servicio. En Ecuador, los usuarios reportaron que estas plataformas registraron problemas aproximadamente a las 13:45.

La caída de estas redes sociales fue a nivel mundial. Según Down detector, portal de monitoreo de interrupciones en diferentes servicios globales, Instagram empezó con problemas a la 13:53, WhatsApp a las 13:50 y Facebook a las 13:48.



Según usuarios de estas redes, en las mismas no era posible iniciar sesión o compartir contenidos. Asimismo, los mensajes no llegaban ni se enviaban.



Down Detector señala que Facebook presentó problemas desde las 11:00 hasta las 14:00 en el que hubo un pico de reportes de la inestabilidad en la conexión. Y de igual forma ocurrió con Instagram y WhatsApp, los usuarios registraron un mayor número de quejas a las 14:00