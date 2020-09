WhatsApp incorpora función para la autodestrucción de imágenes y videos 

LEA TAMBIÉN

Expiring Media es la nueva herramienta de la aplicación de mensajería WhatsApp para la eliminación automática de contenido multimedia - imágenes, videos y GIFs - enviados en las conversaciones.

Esta nueva función, que traducido es "Medios que caducan", es parte de la versión beta 2.20.201.1 de WhatsApp para Android. El objetivo es incrementar la seguridad en la aplicación, según el medio ABC de España.



La herramienta, al igual que los mensajes que se autodestruyen, permitirá que los usuarios envíen contenido multimedia que se elimine de forma automática después de ser abiertos y vistos por el destinatario.



Para activar esta función, WhatsApp contará con un icono de un temporizador con el número 1, estará ubicado en la parte de abajo de cada chat y al tocarlo se volverá de color verde, esto indica a los usuarios que los archivos que vayan a compartir se caducarán de forma automática, pues podrán ser visto por una sola vez.



A diferencia de los mensajes que se autodestruyen, no existe la posibilidad de configurar un temporizador, con el que se permita programar el tiempo para que deje de ser visible. Los archivos multimedia enviados desaparecerán por completo después de abrirlos. Además, los videos, imágenes y GIFs eliminados no serán reemplazados por un mensaje como "Este archivo ha caducado", es decir, no dejará ningún tipo de rastro. Una función similar a la de los mensajes de Instagram y a la de Telegram en donde los mensajes también desaparecen.



Hasta el momento, WhatsApp no está probando ninguna función de detección de capturas de pantalla para los archivos que caducan, según ha explicado WABetaInfo.



Esta herramienta aún se encuentra en desarrollo y se desconoce su fecha de lanzamiento oficial. Se espera que aparezca en la próxima actualización y pueda ser usada en dispositivos iOS y Android.