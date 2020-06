¿Por qué WhatsApp no permite visualizar la opción ‘en línea’ ni la última hora de conexión?

LEA TAMBIÉN

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp presentó fallas en su servicio este viernes 19 de junio de 2020. Los usuarios reportaron que no era posible visualizar la hora de última conexión de los chats.

Según el portal Downdetector, que monitorea el funcionamiento de aplicaciones, los errores en la red social comenzaron a presentarse a las 12:00 de Ecuador. Los reportes señalaban problemas en la conexión de la plataforma, en total un 93% dijo tener ese inconveniente y un 6% mencionó que no era posible enviar ni recibir mensajes.



WhatsApp no permitía ver quién se encontraba en línea, las notificaciones no llegaban a tiempo y algunos archivos no se podían enviar.



Entre los países en los que se presentaron los errores del servicio de WhatsApp están Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Italia, Irlanda, España, Turquía, Pakistán, según muestra el mapa de Downdetector.



El medio de comunicación ABC de España señala que la aplicación incluso modificó algunos parámetros de privacidad de forma aleatoria y automática sin que el usuario se entere.



La plataforma todavía no ha explicado por ningún medio las razones por las que su sistema falló.