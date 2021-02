WhatsApp servirá sin celular, con dos móviles a la vez y sin internet

La aplicación sorprende con nuevas funciones que pronto estarán disponibles.



Según ‘WAB Beta Info’, reconocido portal de noticias relacionadas con WhatsApp, la aplicación ha trabajado en una nueva actualización que les permitirá a los usuarios usar la misma cuenta desde diferentes dispositivos al mismo tiempo.

Una de las funciones de la actualización será conocida como ‘Multi device’, es decir, ‘Varios dispositivos’ en español, e incluirá dos características.



Primero, se podrá usar WhatsApp Web desde un computador sin necesidad de tener el teléfono conectado a internet. Y segundo, se podrán conectar hasta cuatro dispositivos a la cuenta de WhatsApp.



Adicionalmente, habrá una nueva función llamada ‘Log out’ (‘Cerrar sesión’ en español), que permitirá salirse de la cuenta.



Esta opción reemplazará la ya existente de ‘Eliminar cuenta’, que al utilizarse no solo cierra la cuenta, sino que borra también el historial de los mensajes, los grupos y la copia de seguridad.



Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues los internautas afirman que Whatsapp por fin se ‘despertó’ y estas nuevas funciones serían una forma de competir con Telegram.



Por ahora, no se sabe cuándo estará disponible la actualización. Sin embargo, se espera que sea pronto.



Otros cambios de WhatsApp



La red social de mensajería instantánea ha estado en boca de la opinión pública en las últimas semanas debido a las actualizaciones que ha propuesto y que se han empezado a implementar este año. Una de las más recientes tiene que ver con la función de videollamadas en su versión de escritorio.



Aunque la opción está disponible dentro de su plataforma, en realidad se vale de Messenger, de Facebook, para permitir la comunicación.



Para hacer uso de esta herramienta basta con que seleccione los tres puntos ubicados de forma vertical en la esquina superior izquierda de la pantalla. Luego, dé clic en la opción que dice "crear una sala". Esta lo dirigirá a la plataforma de Messenger. Allí deberá iniciar sesión con una cuenta de Facebook.

Para invitar a sus contactos a una videollamada bastará con que les comparta el link que le arroja la aplicación.