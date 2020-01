WhatsApp registró una caída de servicio durante algunas horas; ciudades europeas fueron las más afectadas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp tuvo una caída a escala global este domingo 19 de enero del 2020. Durante varias horas no permitió enviar ni recibir fotos, audios y videos. La compañía no se ha pronunciado por lo sucedido de manera oficial.

Whatsapp, durante las horas que estuvo fuera de funcionamiento tampoco permitió actualizar los estados, ni hacer videollamada o subir stickers. El problema no afectó al envío de mensajes de texto, que se enviaron con normalidad.



En redes sociales, como Twitter, los usuarios reportaron los problemas que llevan más de dos horas.



Las ciudades españolas Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla fueron las más afectadas tras la caída del servicio de Whatsapp.



'Down Detector', un panel de incidencias de servicios digitales, muestra a través de un mapa las fallas de WhatsApp en tiempo real.



El problema no tiene que ver con la conexión, con WiFi o datos, el servicio no funciona para las plataformas multimedia.



En Twitter #whatsappdown se convirtió en tendencia debido a las numerosas quejas de los usuarios en diferentes países. Además de España, los mayores problemas también se registraron en Alemania, Francia y el Reino Unido, así como en Brasil y los países de Oriente medio.