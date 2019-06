Washington, cuna del sorbete, le dice adiós a este producto de plástico

LEA TAMBIÉN

"¿Cómo tomas un batido sin sorbete?”.

Es una pregunta que la ciudad de Washington deberá hacerse próximamente tras decidir, en nombre de la protección ambiental, prohibir los sorbetes de plástico, casi un sacrilegio en la cuna de este objeto tan simple como omnipresente en el día a día de los estadounidenses.

Millones de sorbetes han salido en el último siglo de los muros de ladrillo amarillento del 'Stone straw building'. Erigido al borde una vía férrea, en un barrio residencial de Washington, el imponente edificio acoge actualmente a la autoridad de tránsito de la capital estadounidense.



Solo una discreta placa conmemorativa fijada encima de un bote de basura da señales de su historia y honra la memoria de Marvin C. Stone, “inventor del sorbete de papel”.



Según la leyenda, Stone tuvo la idea al beber una noche su cóctel preferido a base de menta, el mint julep. Cansado de los residuos que dejaban los sorbetes de planta de centeno usadas en ese entonces, el fabricante de portacigarrillos los reemplazó por tubos de papel enrollado y unido con cera. Solicitó una patente en 1888 y el resto es historia.



Pero casi un siglo y medio después, su ciudad adoptiva, ingrata, se convirtió en la segunda gran metrópolis de Estados Unidos, después de Seattle, en prohibir los herederos de plástico de su popular invención.



En América Latina, se suman ya Buenos Aires y Río de Janeiro.



La prohibición en Washington de los sorbetes de plástico, considerados demasiado pequeños para ser clasificadas por las máquinas de reciclaje, empezó oficialmente el 1 de enero, pero no será impuesta hasta el 1 de julio, tras un periodo de gracia destinado a facilitar la transición a los comercios y restaurantes.

No hay solución ideal



“Muchos negocios siguen usando pajillas de plástico (...) y esperan que la nueva ley no se implemente”, dice Kirk Francis, gerente del local de comidas Tastemakers, ubicado en una antigua fábrica de mayonesa adjunta al 'Stone straw building'.



Preocupado por el ambiente, el joven empresario se enfrentó hace ya varios años a la misma pregunta existencial cuando lanzó 'Captain Cookie and the Milk Man', un foodtruck de galletas y productos lácteos: “¿Cómo tomas una batido sin sorbete?”.



Pensó en los sorbetes de metal, papel biodegradable o material vegetal, muchas de ellas más caras o incluso menos resistentes que las de plástico, pero dice que no ha conseguido una “buena solución”.



El joven 'Capitán' Kirk, que cubre su cabello ondulado con una gorra del 'Cookie Monster', es realista y sabe que a la mayoría de los clientes no les importa mucho: 'Los clientes quieren un sorbete que funcione'.



Así que hacer que los estadounidenses dejen los sorbetes no será un trabajo fácil. Son una parte inextricable de su cultura desde que su uso fue impulsado para frenar la propagación de enfermedades en una época en que la gente todavía compartía tazas para beber de las fuentes públicas.



Otro estadounidense, Joseph Friedman, hizo aportes a la invención de Stone en los años 30, luego de ver a su hija beber con dificultad un batido. Su modificación, el sorbete plegable, creció en popularidad junto a otros clásicos de la cultura estadounidense: surtidores de soda, la comida para llevar, y las bebidas con montañas de hielo.

