WarnerMedia adquiere 'The Big Bang Theory' para su servicio streaming

WarnerMedia anunció este martes 17 de septiembre del 2019 haber adquirido los derechos de la exitosa serie 'The Big Bang Theory' para transmitirla en su futura plataforma de video por demanda en línea HBO Max.

El grupo, que entre su programación de 2020 tendrá la exitosa serie 'Friends', anunció la adquisición por cinco años de 279 episodios de 'The Big Bang Theory', cuya última temporada fue emitida a mediados de mayo.



Según el diario The Wall Street Journal, la filial del operador de telecomunicaciones AT&T ofreció cerca de USD 500 millones. WarnerMedia rechazó a AFP comentar la suma.



“El hecho de que ofrezcamos (la serie) por primera vez en una plataforma de streaming en Estados Unidos es brillante para nuestra nueva oferta”, afirmó Robert Greenblatt, presidente de WarnerMedia Entertainment y de la oferta directa a los consumidores, citado en un comunicado.



Esta adquisición significa un nuevo episodio en la batalla de las plataformas de video en línea para ampliar sus catálogos ante una explosión de la competencia.



El lunes 16 de septiembre fue el turno del gigante de video en línea Netflix que anunció la adquisición de los derechos para transmitir la serie estadounidense 'Seinfeld' a partir de 2021, luego de haber perdido los derechos de 'Friends' y 'The Office', las dos series más vistas en su plataforma.

El nuevo servicio streaming HBO Max, que será lanzado a comienzos de 2020, entrará en un ya muy congestionado mercado, que tiene además de Netflix, plataformas como Hulu y Amazon Prime Video, y las que planean lanzar próximamente Disney, NBC Universal y Apple.