Warner Bros. producirá una película centrada en Supergirl

El estudio Warner Bros. está desarrollando una película centrada en Supergirl, la popular superheroína prima de Superman. Así lo informó este lunes (6 de agosto del 2018) el blog especializado Deadline.

Oren Uziel, conocido por su labor en '22 Jump Street' y 'The Cloverfield Paradox', está escribiendo el guion.



Por el momento no hay un productor asociado al proyecto y se espera que una mujer se ponga detrás de las cámaras, tal y como decidió el estudio con 'Wonder Woman' y Patty Jenkins.



Según la mitología de DC Comics, el personaje era una adolescente cuando escapó del ruinoso planeta Krypton en compañía del niño que creció como Clark Kent/Superman en la Tierra.



Supergirl ha sido interpretada recientemente por la actriz Melissa Benoist en la serie de televisión homónima creada por Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y Allison Adler, que emitirá su cuarta temporada en octubre a través de la cadena CW.



Tampoco hay confirmación oficial por parte del Warner Bros. acerca de la posible inclusión de Superman en la película. En los últimos años, ha sido el británico Henry Cavill quien ha encarnado al hombre de acero en 'Man of Steel', 'Batman Vs Superman' y 'Justice League'.



Los próximos estrenos de Warner Bros. relacionados con DC Comics serán 'Aquaman' (diciembre) y 'Shazam!', que se estrenará en abril de 2019.



En febrero del próximo año comenzará el rodaje de 'The Flash', protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley.