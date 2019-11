Despacito, entre las mejores canciones de la década; vote por su favorita

LEA TAMBIÉN

Despacito, la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, no deja de cosechar hitos en la historia de la música. La revista Billboard la destacó entre las 100 mejores canciones de la década. De hecho, el tema del 2017 logró posicionarse en el puesto número nueve del listado.

La revista presentó el pasado 14 de noviembre del 2019 una serie de 'tops' para resumir la década que está por terminar. El tema Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars se posicionó en el primer lugar de los mejores éxitos de los últimos 10 años. Esto luego de que lideró de la tabla de Billboard por 14 ocasiones en el 2015.



Pero no solo las canciones más populares fueron reconocidas por Billboard, que presentó a la par listas de los 200 mejores álbumes y los 100 mejores artistas así como las canciones con más reproducciones en streaming, esta última está liderada por el tema Gangnam Style del surcoreano PSY que puso al K-pop en el mapa mundial.

En su sitio web, Billboard explica que los listados fueron realizados con base en sus tablas desde el 5 de diciembre del 2009 hasta el 28 de septiembre del 2019. Despacito es el único tema en español que logró una posición en este listado global.

El 'top 20' de las mejores canciones de la década lo completan temas como Sunflower, que formó parte de la banda sonora de 'Spider-Man: Into The Spider-Verse', Without Me de Halsey, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, Blurred Lines de Robin Thicke con T.I. y Pharrell Williams, Perfect de Ed Sheeran, Sicko Mode de Travis Scott, All About That Bass de Meghan Trainor, Royals de Lorde, God's Plan de Drake y Moves Like Jagger de Maroon 5 con Cristina Aguilera.



See You Again, de la banda sonora de 'Fast & Furious' ocupa la posición número 25, mientras que la 50 se la llevó Dynamite de Taio Cruz. El pegajoso Thank U, Next de Ariana Grande se quedó con la posición número 75 y el último lugar de la lista lo alcanzó el tema Ho Hey de The Lumineers.