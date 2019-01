Vote por sus favoritos para la 91 edición de los premios Oscar

LEA TAMBIÉN

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció el pasado 22 de enero del 2019 el listado completo de películas, directores, actores y técnicos de la industria del cine que competirán por llevarse un codiciado Oscar. Los nombres de los ganadores serán desvelados en una gala que tendrá lugar el próximo 24 de febrero.

'Roma', del mexicano Alfonso Cuarón, y 'The Favourite' de Yorgos Lanthimmos parten como favoritas para la 91 edición de los Oscar con 10 nominaciones cada una.



Las categorías Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz Principal, Mejor Actor Secundario, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Filme en idioma no inglés y Mejor Filme Animado, son las que siempre guardan las estatuillas más codiciadas de la gala que celebra lo mejor del cine.



En este 2019, las nominaciones a los Oscar estuvieron plagadas de sorpresas. No solo es la primera vez que una latina aspira a llevarse el premio a Mejor Actriz Principal (Yalitza Aparicio), también es la primera ocasión que un filme de superhéroes ('Black Panther') busca ganar en la categoría Mejor Película.



Las favoritas de la 91 edición de los Oscar se estrenarán en el Ecuador hasta el próximo mes de febrero. En el caso de las nominadas a Mejor Película, el público ecuatoriano ya ha tenido la opción de deleitarse con cinco de las ocho opcionadas. De estas, cuatro ('Black Panther', 'Blackkklansman', 'A Star is Born' y 'Bohemian Rhapsody') pasaron por la cartelera nacional. 'Roma', por otro lado, se estrenó en Netflix el 27 de octubre del.



Los filmes que aún no han llegado a las salas de cine del Ecuador ('The Favourite', 'Green Book' y 'Vice') ya tienen fechas tentativas de estreno y llegarán a la pantalla grande ecuatoriana hasta febrero.



EL COMERCIO preparó para sus lectores una votación de las categorías principales de los Oscar. A continuación, puede votar por sus favoritos.