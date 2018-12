Voces femeninas brillan en los libros del 2018

LEA TAMBIÉN

El ensayo ‘Mujeres y poder’, de la académica inglesa Mary Beard, y el librito con las letras de las canciones de ‘El mal querer’, el galardonado disco de la cantante española de flamenco Rosalía, son dos de los títulos destacados en las listas de los mejores libros del 2018 de grandes cabeceras internacionales en español. Y están a tono con las luchas del movimiento feminista en un año en el que también destacaron libros de ficción escritos por mujeres.

Beard explora los fundamentos culturales de la misoginia y muestra cómo la historia ha tratado a personajes femeninos poderosos -a la Penélope de la ‘Odisea’ por ejemplo-; o a mujeres de carne y hueso como Hillary Clinton.



Mientras que las letras del disco de Rosalía -inspiradas en ‘Flamenca’, una novela de autor anónimo del siglo XIV- cuentan la historia de una mujer que se casa con un hombre que la aprisiona por celos, un amor oscuro y tóxico –la palabra del año- cuya historia es recorrida en el disco desde la fase de enamoramiento hasta la del empoderamiento femenino, con el dolor y los celos en el medio.



Entre los títulos del año están libros póstumos como los cuentos de la estadounidense Lucia Berlin recogidos en ‘Una noche en el paraíso’. Se trata de 22 relatos que se quedaron sin publicar en ‘Manual para mujeres de la limpieza’ (2015), celebrados por la formas de representación del dolor y la belleza cotidiana; un trabajo inscrito en la autoficción.



Un cruce entre el relato de base real y un universo ficcional es también ‘Prestigio’, de la escritora canadiense Rachel Cusk, que cierra la trilogía iniciada con ‘A contraluz’ y ‘Tránsito’. Cusk, quien ha reinventado la forma de escribir una novela, camufla su experiencia en la de una escritora en medio de un viaje de promoción literaria por Europa e indaga en la autoficción no tanto para hablar de sí misma, como para retratar a los otros, a los interlocutores que encuentra en el camino. Se trata de un ejercicio de diálogo y escucha que pone el foco en los problemas que le atañen hoy a la condición humana.



Como abanderada del otro ‘boom’ de la literatura latinoamericana, el femenino, se ubica la excelsa cuentista argentina Samanta Schweblin, esta vez con su tercera novela, ‘Kentukis’, en los pliegues entre la ciencia ficción y la distopía tecnológica. La novela sobre el advenimiento de peluches fisgones, robots controlados de forma remota por desconocidos, avisan sobre “la dimensión perversa de la red” y denuncian “los desmanes de la globalización y los naufragios personales de un mundo apuñalado por la tecnología descontrolada”, según destacan los listados de los mejores libros del año de los periódicos The New York Times en español y El País, de España.