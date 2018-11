Vocalista de Maná casi pierde la vida tras someterse a cirugía plástica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El líder del grupo Maná, Fher Olvera, estuvo a punto de morir tras someterse a una cirugía plástica. Así lo dio a conocer su expareja Mónica Noguera al programa mexicano 'De Primera Mano' en el que dio detalles sobre los cambios en el aspecto físico del intérprete.

Noguera y Olvera estuvieron juntos entre los años 2013 y 2015 y fue en ese período de tiempo en el que el vocalista de la banda se realizó el procedimiento quirúrgico que casi le cuesta la vida. Sin entrar en muchos detalles, Noguera calificó la cirugía de "muy peligrosa" y dijo que el cantante se operó en la ciudad de Los Ángeles.



"Me duele mucho, porque aquella vez solo era operarse los ojos y la papada. Pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes en la garganta, se estaba desangrando", contó la expareja de Olvera.



Tras el incidente, Noguera le pidió a su entonces pareja que dejara de lado las cirugías estéticas. Contó que le dijo que no debía enfocarse "en la cuestión física, porque es un artista muy grande y una gran persona que colabora con los derechos humanos. ¿Por qué preocuparse tanto por el físico?", cuestionó.

Video: YouTube, cuenta: Imagen Entretenimiento





Olvera y la agrupación Maná volvieron al ojo público tras la ceremonia de los Grammy Latinos donde recibieron el galardón de 'Persona del Año'. Durante la premiación, el cantante se refirió a la lucha por los derechos de los migrantes.

"Quiero decirles que seguiremos luchando por los derechos de los inmigrantes que han hecho grande a este país (Estados Unidos). En el siglo pasado fueron la diferencia para que sea tan grande. Lucharemos por la madre tierra, por los derechos de la mujer y seguiremos luchando por hacer canciones del corazón y del alma".