El vocalista de Coldplay calma a los asistentes de un festival que creían sufrir un atentado terrorista

El pánico se apoderó el pasado 29 de septiembre del 2018 de los asistentes al Global Citizen Festival en Central Park, Nueva York. Tras la caída de una valla, varias personas confundieron el estruendo con una arma y creyeron estar sufriendo un atentado terrorista por lo que empezaron a correr y a gritar hasta que Chris Martin, cantante de Coldplay, pidió calma.

"No hay necesidad de entrar en pánico. No hay necesidad de correr rápido, No hay necesidad de empujar a la gente. Nadie está tratando de herir a nadie, Están a salvo", dijo el músico al público desde el escenario. La otra buena noticia es que nadie resultó herido durante la estampida que se produjo, fruto del miedo.

Hubo un incidente en un sector de vallas en el #GlobalCitizen Festival y la gente corrió porque creían que habían escuchado disparos y Chris Martin salió a tranquilizar al público y decirles que están todos a salvo. pic.twitter.com/WLbx94EH5Q — más Coldplay (@mascoldplay) 30 de septiembre de 2018

Conscientes de que se podía originar una avalancha humana, desde el Departamento de Policía de Nueva York lanzaron un escueto mensaje en la red social llamando a la calma: "No se han producido disparos en el Global Citizen Festival. El sonido era de una valla que se cayó". Asimismo sosegaron a los aturdidos asistentes asegurando que los agentes están atentos a todo: "Nuestro agentes están aquí para protegerte".