Siga en vivo la entrega de los premios Oscar 2019

La noche de este domingo 24 de febrero del 2019, Hollywood se viste de gala para la 91 edición de los Oscar, los premios más importantes del cine. Cada año, durante esta ceremonia, la Academia de las Artes y Ciencias Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) celebra con una codiciada estatuilla a lo mejor de la industria cinematográfica.

La ceremonia de premiación de este 24 de febrero se iniciará a las 20:00 (hora de Ecuador). Los filmes 'Roma' del mexicano Alfonso Cuarón y 'The Favourite' del director Yorgos Lanthimos parten como favoritas para estos Oscar con 10 nominaciones cada una.



La de este 2019 podría ser una entrega especial para Latinoamérica, pues Cuarón podría hacer historia con el primer filme en español que se lleve la estatuilla a Mejor Película. 'Roma' también compite en las categorías Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Actriz Secundaria (Marina de Tavira), Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejor Película de Habla no Inglesa, Mejor Diseño de Producción, Mejor Cinematografía, Mejor Guión Original, Mejor Actriz Principal (Yalitza Aparicio) y Mejor Director (Alfonso Cuarón).



'The Favourite', por su parte, compite en las categorías Mejor Actriz Secundaria (Emma Stone y Rachek Weisz), Mejor Diseño de Vestuario (Sandy Powell), Mejor Edicion, Mejor Diseño de Producción, Mejor Cinematografía, Mejor Guión Original, Mejor Actriz Principal (Olivia Colman), Mejor Director (Yorgos Lanthimos) y Mejor Película.