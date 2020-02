Siga en vivo la gala de entrega de los premios Oscar 2020

LEA TAMBIÉN

¿Cerrará Joaquín Phoenix este 9 de febrero del 2020 una exitosa temporada de premios llevándose el Oscar al mejor actor de reparto? ¿Hará historia el filme surcoreano 'Parasite' al obtener la estatuilla a mejor película? Estas y otras dudas se empezarán a resolver a las 20:00 de este 9 de febrero del 2020 cuando se inicie la 92 ceremonia de los Oscar.

Por la alfombra roja desplegada en las afueras del Teatro Dolby de Los Ángeles desfilan desde horas antes del arranque de la entrega de las codiciadas estatuillas las celebridades nominadas y otros invitados a estos premios. La gala es organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización que decide por medio de un complejo sistema de votación cuáles de los nominados se llevarán los premios.



Por segundo año consecutivo, los Oscar no contarán con un anfitrión. Los premios serán entregados por ganadores de ediciones anteriores.



'Joker' de Todd Phillips aspira a llevarse el Oscar en 11 categorías, entre las que está la más preciada, la de mejor película, en la que competirá con '1917', 'Ford v Ferrari', 'The Irishman', 'Jojo Rabbit', 'Little Women', 'Marriage Story' 'Once Upon a Time...in Hollywood' y 'Parasite'



Phillips también aspira a llevarse otro de los premios más codiciados de la noche, el de mejor director, en el que compite con Martin Scorsese ('The Irishman'), Sam Mendes ('1917'), Quentin Tarantino (Once Upon a Time...in Hollywood) y Bong Joon Ho ('Parasite').

En la categoría mejor actriz de reparto compiten Cynthia Erivo ('Harriet'), Scarlett Johansson ('Marriage Story'), Saoirse Ronan ('Little Women'), Charlize Theron ('Bombshell') y Renee Zellweger ('Judy'). Johansson también podría llevarse el Oscar a mejor actriz secundaria en la que se medirá con Kathy Bates (‘Richard Jewell’), Laura Dern ('Marriage Story'), Florence Pugh ('Little Women') y Margot Robbie ('Once Upon a Time... In Hollywood')



EL COMERCIO preparó para sus lectores una cobertura en vivo de la entrega de los Oscar. En esta nota podrá conocer los pormenores de la gala, su desarrollo y finalmente quiénes se fueron a casa con las estatuillas.