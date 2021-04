Siga en vivo la ceremonia de entrega de los premios Óscar 2021 

La premiación de los premios Óscar volvió en formato presencial, con un nuevo escenario y una dinámica distinta. A las 19:00, de este domingo 25 de abril del 2020, la actriz Regina King ingresó al escenario con una estatuilla en mano, marcando el inicio de la ceremonia número 93.

“Este fue un año difícil, pero el amor por las películas nos ayudó a sobrellevarlo”, dijo King al inicio del evento, después de casi tropezar en el escenario. También explicó los protocolos que se han llevado a cabo para prevenir los contagios como el testeo constante y el respeto al distanciamiento social.



Las mesas de nominados y presentadores se ubicaron en una sala rodeada por pantallas. King recordó que todos estarán sin mascarilla solo mientras dure el evento, como lo que ocurre cuando filman una película: solo se remueven el barbijo para grabar.



El filme ‘Promising Young Women’ fue el primer ganador de la noche. Emerald Fenell se llevó la estatuilla en la categoría de mejor guion original, mientras que Florian Zeller y Christopher Hampton obtuvieron el premio por mejor guion adaptado gracias a 'The Father'.



Zeller agradeció en su discurso al actor Anthony Hopkins, protagonista de 'The Father', y dijo que el papel fue escrito especialmente para él. Este es el primer Óscar del guionista.



La actriz Laura Dern fue la encargada de presentar los siguientes premios. Evocando a la nostalgia, Dern recordó cómo su madre fue quien le introdujo en el mundo del cine con los filmes del director Federico Fellini.



Dinamarca se llevó el premio a la Mejor película extranjera con ‘Another Round’. Thomas Vinterberg, su director, agradeció por el reconocimiento y recordó a su hija que murió recientemente. Este también fue su primer Óscar.



A continuación se anunció el premio a mejor actor de reparto. En esta categoría, Dern resaltó que todos los filmes participantes se enfocaron en la lucha social, la inclusión, igualdad y activismo. Este premio lo ganó Daniel Kaluya por su actuación en ‘Judas and the black messiah’.



'Ma rainey's black bottom' se llevó los premios a mejor maquillaje y mejor vestuario.



Chloé Zhao se convirtió esta noche en la primera mujer no americana en ganar el premio en la categoría mejor director. Zhao obtuvo este reconocimiento por su trabajo en 'Nomadland', una de las películas favoritas de esta edición.



Otro de los premios más esperados fue el de mejor película animada. 'Soul' era una de las favoritas para esta categoría y finalmente se llevó la estatuilla. La actriz Reese Witherspoon fue la encargada de entregar el premio a los representantes de este filme de Pixar.