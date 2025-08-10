Originario de la región andina, el hornado es una tradición que une sabores ancestrales con técnicas de cocina que han pasado de generación en generación. Durante la conmemoración de la independencia de Quito, esta receta se convierte en protagonista en reuniones familiares y festivales gastronómicos, representando la unión del pueblo y la riqueza de la cultura regional y nacional.

Ingredientes

1 pierna de cerdo con piel (aproximadamente 3 kg)

20 dientes de ajo machacados

1/2 taza de jugo de naranja agria o mezcla de jugo de naranja con limón

1 taza de chicha de jora, cerveza o sidra (opcional)

3 cucharadas de comino molido

3 cucharadas de sal

2 cucharadas de pimienta molida

3 cucharadas de achiote en pasta o molido

4-6 cucharadas de manteca o mantequilla para rociar

Para acompañar

Mote cocido

Llapingachos (tortillas de papa rellenas de queso)

Ají criollo (salsa picante de tomate de árbol)

Encurtido de cebolla con tomate y jugo de limón

Aguacate

Lechuga o ensalada fresca

La piel crujiente y la carne jugosa del hornado, un manjar ecuatoriano

Prepara esta receta con todos los acompañantes tradicionales.

Preparación paso a paso

En un recipiente grande, mezclar el ajo machacado, jugo de naranja, agria, chicha o cerveza, comino, sal, pimienta y achiote. Untar la pierna de cerdo por dentro y por fuera con esta mezcla, asegurándote de que penetre bien. Cubrir y dejar marinar en refrigeración 24 a 48 horas, voltear cada pocas horas.

las papas pequeñas o llapingachos al horno junto a la pierna para que se cocinen y tomen sabor. Una vez listo, dejar reposar la pierna 10 minutos antes de cortar para que los jugos se distribuyan bien. Servir con mote, llapingachos, ají criollo, encurtido, aguacate y ensalada fresca.

Valor nutricional aproximado (por porción de 150 g de hornado con acompañantes)

Energía: 530-850 kcal

Proteínas: 47.5 g

Grasas: 48.9 g (de las cuales saturadas: 15.8 g)

Carbohidratos: 49.5 g

Fibra: 6.2 g

Sodio: 1939.6 mg

Azúcares: 9.2 g



El hornado es una comida alta en proteínas y grasas, ideal para celebraciones donde se necesita energía abundante. Los acompañantes balancean el plato con fibra, vitaminas y texturas variadas.

Consejos para un hornado perfecto

Marinar la pierna por lo menos 24 horas maximiza el sabor y la ternura.

Acompaña con guarniciones frescas y salsas tradicionales para un equilibrio ideal de sabores

Mote cocido: Clásico integral que aporta textura y suavidad.

Llapingachos: Tortillas de papa rellenas, crujientes por fuera y cremosas por dentro.

Ají criollo: Salsa picante que añade frescura y carácter.

Encurtido: Cebolla y tomate marinados en cítricos para un contraste ácido.

Aguacate: Cremoso y fresco, suaviza los sabores intensos.

Lechuga o ensalada fresca: Para balancear la contundencia del cerdo.

Sigue esta receta paso a paso. Disfruta del aroma y la textura inconfundible del hornado, y comparte con tus seres queridos un pedacito de Ecuador en esta emblemática fecha.