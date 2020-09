'Viuda Negra' y 'Wonder Woman 1984' retrasan otra vez su estreno

LEA TAMBIÉN

Los fans de Marvel y DC llevan meses esperando para ver 'Viuda Negra' y Wonder Woman 1984, dos de los filmes aplazados debido a la pandemia de coronavirus. Tras fijarse una nueva fecha de estreno, parece que podría haber un nuevo cambio de planes que retrasara otra vez su lanzamiento.

Estaba previsto que Viuda Negra llegara a los cines el pasado mes de mayo, pero finalmente fue aplazada hasta el 30 de octubre. Según Deadline, algunos rumores señalan que tampoco cumplirá esa fecha. Sin embargo, Disney no ha revelado cuándo llegaría el filme finalmente a las salas.



Algo similar ha ocurrido con 'Wonder Woman 1984'. La secuela ya aplazó su estreno desde junio hasta el 2 de octubre, pero la publicación afirma que el lanzamiento podría sufrir un nuevo retraso. Deadline apunta que ahora podría llegar a las salas en noviembre o diciembre. De esta manera, Wonder Woman 1984 se quedaría con la fecha de estreno de Dune, fijada para el 18 de diciembre, mientras que la obra de Denis Villeneuve postergaría su llegada a la cartelera.

Todo apunta a que los estudios han tomado esta decisión a la luz del desempeño de Tenet. La nueva película de Christopher Nolan se estrenó el pasado 26 de agosto y, aunque se ha convertido en el estreno más taquillero en el primer fin de semana desde que reabrieron los cines, solamente ha recaudado 20,2 millones de dólares en Estados Unidos. Con el retraso de Wonder Woman 1984 Warner Bros. también conseguiría dejar vía libre a Tenet durante algunos meses más para mejorar su recaudación.



Además de las mencionadas producciones, habrá que esperar para conocer el futuro de otros grandes títulos del año como Sin tiempo para morir o Soul, que por el momento llegarán a los cines el 12 y 20 de noviembre respectivamente.