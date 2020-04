La vitamina D ayuda a combatir ‘males’ respiratorios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entre 15 y 20 minutos de exposición al sol, tres veces a la semana, bastan para obtener los requerimientos necesarios de vitamina D, indispensable para mantener una estructura ósea sana y mineralizada, ya que interviene en la absorción del calcio y fósforo.

Martha Belén Ortiz, presidenta de la Asociación de Nutricionistas del Guayas, explica que la exposición es fundamental porque la presencia de esta vitamina es mínima en los alimentos naturales. Apenas el 10% se obtiene del consumo de pescados grasos como el salmón y atún fresco, huevos, hígado de vaca y champiñones. Se la encuentra en mayor cantidad en productos fortificados como la leche.



“El 90% de vitamina D se sintetiza en nuestro organismo a partir de su precursor, el 7-dehidrocolesterol, por acción de la radiación solar UVB sobre la piel”, explica un estudio realizado en España, con el que se comprobó que más del 40% de sus habitantes menores de 65 años presenta déficit de este nutriente, porcentaje que supera el 80% en las personas de la tercera edad.



La cantidad de vitamina D que se requiere al día depende de la edad de cada persona. Adolescentes de 14 a 18 años y hombres y mujeres de entre 19 y 70 años requieren de 600 UI mg de ese nutriente al día, según el National Institutes of Health, de EE.UU. En ese país cada litro de leche está fortificado con 400 UI.



Otros beneficios de esta vitamina, según Marco Gaibor Melo, médico especializado en nutrición, es que fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones respiratorias agudas.



De allí la sugerencia de científicos de la Universidad de Turín de tomar vitamina D para batallar con la pandemia de coronavirus. En un documento analizan las posibles causas del contagio y proponen que este nutriente no es una cura, pero sí una herramienta para reducir los factores de riesgo.



Por eso la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud de respetar las medidas tomadas por los gobiernos de cada país, para evitar la propagación del coronavirus, pues según esta entidad está demostrado que exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 no previene el covid-19.



Además de disminuir al sistema inmunológico, la ausencia o escasez de esta vitamina debilita al sistema óseo, aumentando el riesgo de sufrir de un trastorno denominado raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos.

Para tomar el sol durante esta emergencia sanitaria basta con salir al balcón de la casa o sacar una mano por la ventana, apunta Gaibor Melo.



Tome nota



Los suplementos de esta vitamina deben consumirse con una estricta vigilancia médica-nutricional.



La escasez de este nutriente se determina con un examen de laboratorio, solicitado siempre por un médico.



Por lo regular acceden a ese chequeo los niños que presentan talla baja y mujeres en estado de gestación.