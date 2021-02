Primera fila virtual en inicio de Semana de la Moda de Nueva York

Los amantes de la moda acudirán a sus pantallas para ver las últimas tendencias de los diseñadores en esta Semana de la Moda, ya que el tradicional calendario de pasarelas del otoño/invierno boreal comienza de forma virtual el domingo 14 de febrero de 2021 en Nueva York.

Con las restricciones de covid-19 en vigor, las habituales primeras filas repletas de celebridades, fotógrafos y las fiestas exclusivas estarán ausentes y serán reemplazadas por shows virtuales o, en pocos casos, con distanciamiento social.



Los diseñadores mostrarán más de 100 "piezas de contenido" de sus colecciones otoño/invierno 2021-2022 en una película, un evento en vivo o 'lookbook', dijo IMG, que dirige la Semana de la Moda de Nueva York: los Shows.



"Hay muchas esperanzas que surgen de este año y del mes pasado con el impulso de la asunción (presidencial de Estados Unidos) y la vacuna", dijo April Guidone, vicepresidenta senior global de marketing y estrategia de marca en IMG, en una entrevista.



"Creo que todos tienen una perspectiva esperanzadora para el resto del año, pero también están emocionados de poder mostrar de la forma que puedan de manera creativa", agregó.



Marcas como The Blonds y Badgley Mischka compartirán transmisiones de video, mientras grandes nombres como Tommy Hilfiger y Ralph Lauren estarán ausentes del programa de shows. Los pocos eventos en vivo incluyen desfiles de los diseñadores Jason Wu y Rebecca Minkoff, dijo Guidone.



"Hemos estado trabajando muy de cerca con el gobernador y los funcionarios de salud para asegurarnos que nuestros protocolos estén en su lugar", afirmó y agregó que también debutará un nuevo podcast de la Semana de la Moda.



A principios de este mes, el Council of Fashion Designers of America dio a conocer su American Collections Calendar (Calendario de Colecciones Americanas), una renombrada y ampliada Semana de la Moda de Nueva York, con presentaciones adicionales de diseñadores estadounidenses que se exhibirán en fechas posteriores.



La industria de la moda y artículos de lujo ha sido duramente golpeada por la pandemia global con cierres de tiendas y restricciones de viajes reduciendo la demanda.



Las ventas mundiales de artículos personales de lujo cayeron 23% a 217.000 millones de euros (USD 262 420 millones) en 2020, la primera caída desde 2009, según la consultora Bain.

La Semana de la Moda de Nueva York se celebra hasta el 18 de febrero. Luego le sigue Londres, también en versión digital.