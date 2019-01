El padre y el padrastro de Willow se hicieron amigos para hacerla feliz y su historia se volvió viral

LEA TAMBIÉN

Willow, una niña de cuatro años es el vínculo que comparten Dylan y David. Estos dos hombres se ven a diario y comparten momentos de impacto en la vida de la pequeña. Uno de ellos fue documentado en una serie de imágenes el pasado domingo 21 de enero del 2019 por Dylan, quien le contó a su comunidad en Facebook la historia de su familia que, según él, rompe con cualquier estereotipo.

Dylan conoció a Sarah, la madre de Willow, cuando ella tenía apenas dos años. Entablaron una relación sólida y comenzaron a vivir juntos. Pero había alguien que siempre estaba presente: David, el padre biológico de Willow.



Cuando se conocieron, Dylan optó por mantener distancia con David. Sin embargo, comenzó a notar que Willow pedía estar con ellos al mismo tiempo. Los quería juntos. Entonces, Dylan empezó a conversar con David, a invitarlo a quedarse a dormir y a desayunar juntos.



La convivencia permitió que la pequeña se sienta más tranquila y apoyada. Pero no solo eso, una amistad se consolidó entre los padres.



“Él permanece en nuestra casa cuando nos visita, porque sabe que siempre será bienvenido en nuestro hogar. Él no es un intruso y será parte de nuestra vida por siempre por el simple hecho de que compartimos a nuestra hija”, contó David en una publicación de Facebook, que suma más de 120 000 Me Gusta y ha sido compartida más de 150 000 veces hasta este lunes 28 de enero del 2019.

Como símbolo de unidad, Dylan y David organizaron una sesión fotográfica para Willow. En la primera imagen, la sonrisa y los ojos azules de Willow se vuelven los protagonistas. Los dos padres acompañan a la menor que viste un traje de gala rosa y una tiara. Ellos la abrazan en una. En otra, ambos le dan un beso en la mejilla.



David acompañó las fotos con un pequeño texto en el que menciona que “nos hemos involucrado y moldeado para ser una familia única, solo para que nuestros hijas conozcan el poder del amor. No solo gané a una hija, también un hermano y un mejor amigo. Gracias Sarah por permitir que esto suceda", escribió.

Para el 'papá extra', como él mismo se ha autodenominado, las imágenes son testigos visuales que comprueban que el amor une, incluso si se trata de construir una amistad con la expareja de su prometida. “Cuando nos preocupamos más por nuestros hijos y no por lo que la sociedad nos ha enseñado, la vida estará libre de remordimiento y juzgamientos. Nos hemos involucrado y moldeado para ser una familia única, solo para que nuestros hijas conozcan el poder del amor”, concluye.