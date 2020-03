Prometió que llegaría a la boda de su hermana con una llama y lo cumplió

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Habían pasado cinco años desde que Mendl Weinstock le hizo a su hermana mayor Riva una particular promesa. El día en el que ella contraiga matrimonio, él llegaría acompañado de una llama. Riva se casó a finales de febrero del 2020 y él cumplió lo ofrecido y captó la reacción de su hermana en una fotografía que se viralizó en redes sociales.

En declaraciones a BuzzFeed News, Mendl contó que esta historia comenzó cuando Riva tenía 17 años y hablaba de su boda "como si fuese a ocurrir el día siguiente". Entonces, para molestarla, le dijo que él no asistiría a su casamiento.



Riva se molestó por el comentario y dijo que Mendl era un mal hermano, entonces él accedió a encontrarse con su hermana en un punto medio y le dijo: "Si me haces ir a la boda, llevaré una llama conmigo". La entonces adolescente no estaba feliz, pero luego de una pequeña discusión accedió.



El plan de Mendl para cumplir su promesa empezó a tomar forma en octubre del 2019, cuando su hermana anunció que estaba comprometida. Entonces empezó a buscar la forma de ir acompañado de uno de estos animales a la ceremonia. Para su sorpresa encontró una gran variedad de granjas de llamas cerca de Ohio, el estado de EE.UU. en el que reside, y logró alquilar a Shocky, un macho adulto.

Mendl Weinstock le había prometido a su hermana mayor Riva que iría acompañado de una llama a su matrimonio en el 2015. En este 2020 cumplió su promesa. Foto: Facebook/ Mendl Weinstock.

Con apoyo de un compañero de trabajo, reporta BuzzFeed News, Mendl logró confeccionar un traje para el animal que complementó con una kipá, la gorra tradicional de los judíos. Una vez que Shocky estuvo vestido acorde a la ceremonia, él y Mendl fueron a la boda.



Conociendo a su hermano, Riva se lo esperaba, aseguró Mendl. "Me había dicho que por los primeros años pensó que la estaba engañando, pero a medida que la boda se acercaba y especialmente después de que se comprometió, se dio cuenta de que iba en serio".



Aún así, la reacción de Riva cuando vio a Shocky y fue obligada a fotografiarse con él ha causado sonrisas a más de uno. "No hay nada realmente que pueda prepararte para salir y ver una llama", aseguró Mendl. Riva había accedido a tomarse exactamente una foto junto al animal y volver a disfrutar de su día.



Pero, como un invitado más, Shocky disfrutó de la ceremonia un par de horas más y se convirtió en un atractivo para los invitados que, encantados por su traje y su kipá, salieron a tomarse fotos con el animal.



La imagen más popular es la que muestra la reacción de Riva y que Mendl compartió en Reddit el pasado 1 de marzo del 2020. Hasta este 3 de marzo la instantánea, que está acompañada del texto "hace cinco años le prometí a mi hermana que llevaría una llama a su boda", suma más de 155 000 votos en esta plataforma.

Mendl asegura que su hermana no se molestó con él por cumplir su promesa. "Puede haberse enojado un poco al principio, pero siguió con la broma y definitivamente se dio cuenta de que era algo divertido y no guarda rencor o algo por el estilo".



Sin embargo, Riva sí le lanzó una advertencia a su hermano. En el futuro tiene planes de vengarse de él por haber llevado este particular invitado a su matrimonio.